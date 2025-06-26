50 хвилин, здатні змінити війну: що залишилося "за дверима" зустрічі Зеленського і Трампа в Гаазі

У середу, 25 червня в Гаазі відбулася двостороння зустріч президентів України та США. Про що домовилися лідери і яку вагу на даному етапі російсько-української війни має особиста розмова Зеленського з Трампом, з’ясовував Фокус.

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Про те, що президент Сполучених Штатів "ймовірно" зустрінеться з українським колегою на полях саміту НАТО розповів напередодні журналістам сам Трамп на борту Air Force One.

"Я скажу йому (Зеленському — ред.): "Як справи?". Він у скрутному становищі, він взагалі не мав там опинитися", - цитує Le Monde главу Америки. Дещо згодом про наміри Трампа провести зустріч із українським візаві в кулуарах саміту Північноатлантичного Альянсу у Гаазі, на умовах анонімності повідомив Politico представник Білого дому.

Експерт: "Головне для нас, щоб Сполучені Штати надалі залишалися у мирно-переговорному процесі" Фото: Getty Images

Між тим офіційних анонсів зустрічі двох лідерів не було ані з боку Києва, а ні зі сторони Вашингтону. Ймовірно, це пов’язано з тим, що заздалегідь анонсована на 17 червня зустріч Зеленського і Трампа у Канаді не відбулася через достроковий від’їзд президента США із саміту G7. Власне з огляду на те, що нинішній лідер Сполучених Штатів схильний до ухвалення досить несподіваних ситуативних рішень, ймовірність зустрічі українського та американського лідерів до останнього залишалася під питанням. Втім зрештою діалог Зеленського з Трампом таки відбувся і тривав близько 50-ти хвилин, що значно довше, ніж було передбачено регламентом. Поряд з тим заплановане спілкування з журналістами президентів України та США за підсумками зустрічі було скасовано.

Про що говорили і домовилися президенти України та США

За підсумками зустрічі, яку Володимир Зеленський назвав "тривалою та змістовною", глава української держави написав у Telegram: "Охопили всі дійсно значимі питання. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру".

Політолог припускає, що Зеленський під час зустрічі з Трампом у Гаазі переконував його "дати добро" на закупівлю американської зброї для України. Фото: Getty Images

Натомість Дональда Трампа під час його підходу до преси запитали, як пройшла зустріч із Зеленським і чи обговорювали вони припинення вогню. На це американський лідер відповів наступним чином: "Ні-ні... Я просто хотів знати, як у нього справи. Він був дуже милим. Іноді у нас були невеликі суперечки. З цієї зустрічі я виніс, що Зеленський хоче, щоб це (війна — ред.) закінчилося. Мені треба поговорити з Володимиром Путіним, побачимо, чи зможемо ми це завершити, але у мене була гарна зустріч із Зеленським".

Яку тактику і чому зайняв Трамп у процесі мирного врегулювання

Коментуючи Фокусу зустріч президентів Зеленського та Трампа у Гаазі, політолог Олексій Якубін підкреслив: "Передусім, слід звернути увагу на те, що ця зустріч відбувалася в момент, коли переговорний процес у Стамбулі серйозно забуксував. І мені здається, що з огляду на цей факт, з урахуванням того, що Москва імітує процес, США зараз кажуть і Україні, і Росії, що, ви, мовляв, домовляйтеся між собою, а коли будете готові дійсно реально і предметно говорити про реальні речі – звертайтеся до нас. Тобто, на моє переконання, Трамп наразі вважає, що російсько-українська війна ще не дозріла до реальних мирних переговорів. Але, наголошую, для нас важливо, що ця зустріч відбулася, бо ми ж пам’ятаємо скандальну історію з самітом G7, коли президент США фактично зірвав перемовини з українським президентом. Тому, сам факт проведення зустрічі – безумовний плюс. Втім, головне для нас, щоб Сполучені Штати надалі залишалися мирно-переговорному процесі. І цієї мети, судячи з заяв Трампа, Зеленський на даному етапі досягнув".

Політолог припускає, що Зеленський під час зустрічі з Трампом у Гаазі, переконував його "дати добро" на закупівлю американської зброї для України ресурсами європейських союзників.

"Розрахунок такий: ВПК США, коли йдеться про десятки мільярдів, дуже швидко знайде важелі тиску на Трампа і ті ж самі ракети до систем Patriot до України підуть", — зауважує Олексій Якубін.

На переконання експерта, Трампу "не дають спати" думки про Нобелівську премію миру, а досягнення врегулювання у російсько-українській війні може стати вирішальним пазлом на шляху до досягнення цієї мети.

Поряд з тим, політолог вважає, що президент США проводить дуже гнучку політику по відношенню до Росії, відсуваючи повсякчас у далекий куток питання введення більш жорстких санкцій відносно РФ.

"Навіть за підсумками нинішньої зустрічі Зеленського і Трампа кейс антиросійських рестрикцій не лунає від жодної зі сторін. А це означає, що у Трампа є чітке бажання домовитися з Росією в тому сенсі, щоб перетягти її на свій бік у майбутньому протистоянні з Китаєм. Але якщо підвести риску під зустріччю Зеленського і Трампа у Гаазі, то слід констатувати, що плюсів для нас тут набагато більше. Передусім, це стосується майбутніх закупівель американського озброєння для ЗСУ", — підсумовує Олексій Якубін.

Чи дійсно Трамп прагне всадити Путіна за стіл перемовин

Водночас політолог, голова Центру Аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Як на мене, зустріч президентів Зеленського і Трампа у Гаазі "підсвітила" кейс намагання всадити Путіна за реальний, а не імітаційний стіл мирних перемовин. І тут не йдеться про Стамбул, де окрім гуманітарних питань на кшталт обміну полоненими нічого не вирішується. В даному разі, на мою думку, йдеться про намагання організувати тристоронню зустріч у форматі "Путін-Зеленський-Трамп". Вважаю, що і в української, і в американської сторони є розуміння, що саме в таких умовах можна змінити той трек війни, який розвивається станом на зараз".

Зустріч президентів Зеленського і Трампа у Гаазі "підсвітила" кейс намагання всадити Путіна за реальний, а не імітаційний стіл мирних перемовин Фото: Колаж: Фокус

Надважливим моментом переговорів українського та американського лідерів політолог вважає питання "серйозного військового пакету": "Очевидно, що це питання ми мали б обговорювати зі США ще на зустрічі у Кананаскісі на саміті "Великої сімки", але, тоді, як відомо, не склалося. Тим не менше, питання залишається не просто надзвичайно актуальним – воно горить і палає. Зважаючи на проактивність Трампа на іранському напрямі, наразі продаж нам Patriot не буде виглядати як дія, направлена проти миру. Навпаки – своєю проактивністю на Близькому Сході Трамп якраз яскраво продемонстрував, що миру можна гранично оперативно досягти саме через силу", — зауважує експерт.

В даному контексті політолог прогнозує, що Україна невдовзі зможе отримати ті ракети, які призначалися в рамках попередніх домовленостей для України, але зрештою були передані США на Близький Схід. Між тим, наступні поставки зброї зі Сполучених Штатів, переконаний політолог, будуть лише за гроші, але головне тут, акцентує Ігор Чаленко, що вони таки будуть. І в цьому сенсі, наголошує експерт, Київ може покладатися на ресурси союзників.

До речі, якщо говорити про союзників, то в межах свого візиту до Гааги, президент Зеленський зустрівся не лише з Трампом, а й з генсеком Альянсу Марком Рютте, лідерами формату E5 (включає країни "коаліції рішучих": Німеччину, Великобританію, Францію, Італію та Польщу), а також керівництвом "нормандської п’ятірки", до якої входять Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Крім того, глава держави провів окрему зустріч з прем’єром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном. В ході усіх цих зустрічей, за словами Володимира Зеленського, саме питання подальшої військово-фінансової підтримки України було ключовим.