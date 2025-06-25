Вперше за час війни з РФ: Зеленський з'явився на саміті НАТО в чорному костюмі (відео)

Президент України Володимир Зеленський приїхав на саміт НАТО в чорному костюмі. Глава держави обіцяв відмовитися від мілітарі-стилю тільки після завершення війни з Росією.

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Відео виходу Зеленського з машини публікують у YouTube. На представлених кадрах можна побачити образ глави держави: Зеленський з'являється на публіці в куртці та чорній сорочці без краватки.

Варто зазначити, що чорну куртку і сорочку Зеленський уже одягав на офіційні зустрічі. Схожий костюм був на Зеленському під час бесіди з британським королем Чарльзом III у Віндзорському замку.

Монарх не змінював своїх вподобань, обравши сірий костюм з білою сорочкою і світлою краваткою.

Зеленський і Чарльз III зустрічалися у Віндзорському замку

Крім цього, під час візиту до Берліна в травні Зеленський також з'явився на публіці в чорному костюмі. Такий самий костюм на ньому був на церемонії похорону Папи Франциска та інавгурації Папи Лева XIV.

Після появи Зеленського в костюмі на зустрічі з Чарльзом III ЗМІ писали, що такий вчинок напевно розсердить президента США Дональда Трампа.

Дизайнерка президента України Ельвіра Гасанова раніше говорила, що під час війни політикам, а тим більше президентам не потрібні костюми.

"Його [Зеленського] стиль задає стандарт лідерства у 21-му столітті. Він сильна людина і військовий лідер. Це не просто зовнішній вигляд, а частина його послання світу, що він стоїть поруч із народом", — пояснювала вона.

Нагадаємо, Зеленський перед візитом на саміт НАТО заявляв, що президент Росії Володимир Путін може напасти на одну з країн Альянсу в найближчі п'ять років.

Також президент України розповідав про плани РФ почати нові військові операції в Європі, попри західні санкції.