Вперше за час війни з РФ: Зеленський з'явився на саміті НАТО в чорному костюмі (відео)
Президент України Володимир Зеленський приїхав на саміт НАТО в чорному костюмі. Глава держави обіцяв відмовитися від мілітарі-стилю тільки після завершення війни з Росією.
Відео виходу Зеленського з машини публікують у YouTube. На представлених кадрах можна побачити образ глави держави: Зеленський з'являється на публіці в куртці та чорній сорочці без краватки.
Варто зазначити, що чорну куртку і сорочку Зеленський уже одягав на офіційні зустрічі. Схожий костюм був на Зеленському під час бесіди з британським королем Чарльзом III у Віндзорському замку.
Монарх не змінював своїх вподобань, обравши сірий костюм з білою сорочкою і світлою краваткою.
Крім цього, під час візиту до Берліна в травні Зеленський також з'явився на публіці в чорному костюмі. Такий самий костюм на ньому був на церемонії похорону Папи Франциска та інавгурації Папи Лева XIV.
Після появи Зеленського в костюмі на зустрічі з Чарльзом III ЗМІ писали, що такий вчинок напевно розсердить президента США Дональда Трампа.
Дизайнерка президента України Ельвіра Гасанова раніше говорила, що під час війни політикам, а тим більше президентам не потрібні костюми.
"Його [Зеленського] стиль задає стандарт лідерства у 21-му столітті. Він сильна людина і військовий лідер. Це не просто зовнішній вигляд, а частина його послання світу, що він стоїть поруч із народом", — пояснювала вона.
Нагадаємо, Зеленський перед візитом на саміт НАТО заявляв, що президент Росії Володимир Путін може напасти на одну з країн Альянсу в найближчі п'ять років.
Також президент України розповідав про плани РФ почати нові військові операції в Європі, попри західні санкції.