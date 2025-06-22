"Маємо докази": РФ готує нові військові операції на території Європи, — Зеленський (фото)

Глава держави заявив, що РФ планує провести нові військові операції у Європі попри те, що зазнає серйозних збитків через запроваджені санкції. Зеленський додав, що відповідна інформація буде передана західним партнерам.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво Росії планує проведення нових військових операцій у Європі. Очільник держави відзначає, що РФ продовжує зазнавати відчутних збитків через запроваджені санкції, які стають примусом для РФ до закінчення війни, йдеться у повідомленні глави держави.

Повідомляється, що глава держави заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова, де обговорили "багато деталей щодо ситуації в Росії", зокрема в російському ОПК, і якими є основні больові точки росіян, аби домогтися "суттєвого зниження російського потенціалу агресій".

Допис Зеленського про наміри РФ (скриншот з Telegram / Zelenskiy Official)

"Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи. Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску", — повідомив Зеленський.

За словами президента, українська сторона має намір інформувати партнерів щодо здобутої інформації українською розвідкою. Також готуються спільні рішення на спільний захист разом з Великою Британією та Євросоюзом, резюмував глава держави.

Раніше Зеленський повідомив, що РФ цього літа готує нову атаку з території Білорусі. Глава держави відзначив, що Росія планує спробувати таку атаку під прикриттям військових навчань.

Згодом стало відомо, якою може бути загроза для України з Білорусі. За словами експерта Агіля Рустамзаде, новий наступ Росії на Київ із території Білорусі наразі неможливий, оскільки для цього бракує ударного угруповання та логістичної підготовки.