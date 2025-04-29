"Хоче затягнути війну": РФ цього літа готує нову атаку з території Білорусі, — Зеленський

Росія може готуватись до нового наступу з території Білорусі вже цього літа, прикриваючись військовими навчаннями.

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Про це під час виступу на саміті Тримор'я заявив президент України Володимир Зеленський.

"Подивіться на Білорусь — цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща?", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що потрібно бути готовими до будь-яких варіантів.

"Тож, будь ласка, залишайтеся з Україною. Ми щиро вдячні за вашу військову підтримку, і вона нам досі потрібна, бо Росія хоче затягнути цю війну. Ми також цінуємо кожну інвестицію в нашу оборонну промисловість і обіцяємо: те, що ми будуємо зараз, захищатиме не лише нас, а й тих, хто інвестує", — наголосив президент України.

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися інформацією про загрози в регіоні через розвідувальні органи.

Нагадаємо, 28 квітня Володимир Зеленський повідомив, що українські спецслужби ліквідували осіб із вищого командування ЗС РФ.

29 квітня Трамп поскаржився на "високі" вимоги Зеленського.