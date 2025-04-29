Українські спецслужби ліквідували осіб із вищого командування ЗС РФ, — Зеленський

Українські спецслужби ліквідували осіб з-поміж вищого командного складу російських військ.

Related video

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Керівник СЗР (Служби зовнішньої розвідки, — ред.) доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить", — зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що керівник Служби безпеки України доповів про подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам.

"Також працюємо і над наступними санкційними кроками України. Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО", — наголосив президент України.

Нагадаємо, 25 квітня у Балашисі під Москвою підірвали російського генерала Москалика.

28 квітня нардеп Роман Костенко повідомив, що генерала Генштабу РФ Ярослава Москалика ліквідували спецслужби України.