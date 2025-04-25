У Балашисі під Москвою підірвали російського генерала Москалика: деталі (відео)

В Росії в автомобілі було підірвано заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу російських Збройних сил генерал-майора Ярослава Москалика.

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Про це повідомляє російське видання SHOT.

"Вибух у Балашисі – автомобіль вибухнув у дворі житлового будинку. Попередньо, одна людина загинула. Вибух стався біля будинку на бульварі Нестерова. Попередньо, спрацювало СВП", — йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху загинув "випадковий перехожий", яким невипадково виявився заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС РФ генерал-майор Ярослав Москалик.

"Загиблим від вибуху автомобіля у Балашисі виявився випадковий перехожий. Місцеві жителі розповіли, що усередині Volkswagen Golf лежав газовий балон. Саме він міг вибухнути. Також розглядається версія про закладений СВП. На місці працюють екстрені служби", — пише видання.

Вибух був такої сили, що у сусідньому будинку вилетіли вікна. Далі ЗМІ підтвердили, що внаслідок вибуху загинув генерал Ярослав Москалик, а закладену в авто вибухівку підірвали дистанційно. Вона була закладена з боку лівих дверей і спрацювала в той момент, коли генерал проходив повз.

У Слідчому комітеті повідомили про порушення кримінальної справи у зв'язку із вибухом у автомобіля у підмосковній Балашисі і підтвердили, що загинув саме генерал-майор Ярослав Москалик.

Нагадаємо, що двоє військових РФ у тимчасово окупованому Донецьку підірвалися, намагаючись запустити БПЛА із вибухівкою. За даними російських медіа, інцидент стався в Кіровському районі міста 14 квітня.