Генерала Генштабу РФ Ярослава Москалика ліквідували спецслужби України, — нардеп (відео)

Убивство заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу РФ Ярослава Москалика організували українські спецслужби. У Верховній Раді впевнені, що це була правильна робота.

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Про це заявив в інтерв'ю "Українській правді" секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

У Верховній Раді визнали, що вбивство Москалика організували українські спецслужби

"Що тут можна сказати… Я задоволений, це правильна робота наших спецслужб. Навіть якщо найближчим часом ми дійдемо до припинення війни, робота спецслужб тільки почнеться", — пояснив політик.

Йдеться про початок ліквідації злочинців, які обстрілювали мирних українців, запускали ракети, аналізували, ухвалювали рішення і віддавали накази. Це буде основним завданням українських спецслужб, розвідки та Служби безпеки України.

"Щоб ці люди понесли покарання, де б вони не перебували. Щоб вони боялися виїжджати не те що за територію Росії, а виходити з дому", — зауважив Костенко.

Цей напрям діяльності, за його словами, буде актуальним у найближчі 10, 20 і 30 років.

"Як колись євреї шукали нацистів, які скоювали злочини в концтаборах. Головне — створити сильні спецслужби і набирати серйозні кадри. Ставити їм правильні завдання", — резюмував він.

Нагадаємо, у РФ затримали уродженця України Ігната Кузіна, підозрюваного в організації вибуху в місті Балашиха та подальшій ліквідації Москалика.

Фокус раніше писав, що вранці 25 квітня жителі підмосковної Балашихи почули гучний вибух. Машина Москалика горіла біля багатоповерхівки.