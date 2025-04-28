Генерала Генштаба РФ Ярослава Москалика ликвидировали спецслужбы Украины, – нардеп (видео)

Убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба РФ Ярослава Москалика организовали украинские спецслужбы. В Верховной Раде уверены, что это была правильная работа.

Related video

Об этом заявил в интервью "Украинской правде" секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В Верховной Раде признали, что убийство Москалика организовали украинские спецслужбы

"Что тут можно сказать… Я доволен, это правильная работа наших спецслужб. Даже если в ближайшее время мы дойдем до прекращения войны, работа спецслужб только начнется", — объяснил политик.

Речь идет о начале ликвидации преступников, которые обстреливали мирных украинцев, запускали ракеты, анализировали, принимали решения и отдавали приказы. Это будет основной задачей украинских спецслужб, разведки и Службы безопасности Украины.

"Чтобы эти люди понесли наказание, где бы они ни находились. Чтобы они боялись выезжать не то, что за территорию России, а выходить из дома", — заметил Костенко.

Данное направление деятельности, по его словам, будет актуально в ближайшие 10, 20 и 30 лет.

"Как когда-то евреи искали нацистов, совершавших преступления в концлагерях. Главное — создать сильные спецслужбы и набирать серьезные кадры. Ставить им правильные задания", — резюмировал он.

Напомним, в РФ задержали уроженца Украины Игната Кузина, подозреваемого в организации взрыва в Балашихе и последующей ликвидации Москалика.

Фокус ранее писал, что утром 25 апреля жители подмосковной Балашихи услышали громкий взрыв. Машина Москалика горела возле многоэтажки.