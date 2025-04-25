Жил в одном подъезде: в РФ отыскали "украинский след" в подрыве генерала Москалика (фото)

В Российской Федерации нашли владельцев автомобиля, который подорвался в Балашихе 25 апреля и лишил жизни генерала Ярослава Москалика. РосСМИ заметили "украинский след" и знают о водителе, который оставил авто со взрывчаткой рядом с подъездом.

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Фокус собрал версии росСМИ и Следственного комитета РФ относительно взрыва в Балашихе Московской области.

В российских Telegram-каналах Baza и Mash рассказали детали о владельце автомобиля Volkswagen Golf 2000 г.в., который подорвался 25 апреля под Москвой. Выяснилось, что автомобиль несколько раз перепродавался. Последний владелец — 40-летний Игнат Кузин, который в феврале 2025 года приобрел машину у гражданина Андрея П.

РосСМИ не смогли связаться с Игнатом, но пообщались с Андреем П. Тот рассказал, что покупатель вел себя "нормально" и поэтому "никаких подозрений не вызвал". В то же время отмечается, что Кузин — уроженец Украины и прибыл в РФ из Сум в 2015 году. Перед этим он якобы жил в Мариуполе и до сокращения работал на "Азовстали". Мужчина поселился в Карачаево-Черкесской республике РФ, как свидетельствуют данные о его регистрации. Кроме того, росСМИ установили, что он побывал на заработках в Ямало-ненецком автономном округе РФ, некоторое время жил в Химках под Москвой и в соцсетях изредка что-то писал против Украины и Майдана, говорится в заметке Mash.

Медиа опубликовали фото последнего владельца Volkswagen Golf. На фото видим мужчину в форме всероссийского добровольческого пожарного общества. В сообщениях росСМИ не указано, имеет ли Кузин какую-то связь с инцидентом, в результате которого погиб генерал-майор Москалик Минобороны РФ.

Взрыв в Балашихе — Игнат Кузин, возможный владелец авто Фото: Baza Взрыв в Балашихе — Игнат Кузин после приезда в РФ Фото: Baza

Тем временем "РИА Новости" опубликовало новое официальное заявление по взрыву в Балашихе. РосСМИ написало, что на происшествие отреагировал глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Чиновник заявил, что расследованием подрыва будет заниматься центральный комитет. Других версии инцидента СК России пока не публиковал.

Взрыв в Балашихе — что произошло 25 апреля

Отметим, около 10:40 25 апреля в Балашихе, пригороде Москвы, взорвался автомобиль, который стоял в нескольких метрах от подъезда. На видео с места событий видим, как за секунду до взрыва в сторону авто двигалась фигура мужчины. После детонации машина загорелась, во все стороны разлетелись обломки, а в ближайших окнах повылетало стекло, свидетельствуют кадры, которые появились в сети.

Позже выяснилось, что в результате взрыва погиб генерал-майор Ярослав Москалик, работник аппарата Минобороны РФ. Согласно первым версиям следственного комитета, рассматривали возможность взрыва газового баллона или самодельного взрывного устройства. Между тем в РФ уточнили, чем именно занимался погибший. Москалик — заместитель начальника главного управления Генштаба ВС РФ. Его возможные должностные обязанности — планирование стратегических операций во время российско-украинской войны, написали медиа.

Напоминаем, 23 апреля в Москве взорвался автомобиль, припаркованный в подвале небоскреба "Москва-сити".