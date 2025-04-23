В "Москва-Сити" вспыхнул пожар после взрывов, что известно (видео)

В столице РФ 23 апреля произошел взрыв в международном деловом центре "Москва-Сити". РосСМИ сообщают, что взорвался автомобиль на подземной парковке, и публикуют кадры пожара и задымления.

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Об этом сообщает российское пропагандистское медиа Baza.

По данным канала, в "Москва-Сити" взорвался автомобиль на подземной парковке башни "Меркурий".

Местный Telegram-канал "Москва сегодня" передает слова очевидцев, которые слышали три взрыва, после которых загорелся сильный пожар.

На опубликованных видео с места событий можно увидеть густой черный дым вокруг одной из башен делового центра.

Российское пропагандистское медиа Mash писало, что автомобиль взорвался на подземной парковке в ТЦ "Афимолл" и пожару был присвоен повышенный ранг. Водители других автомобилей спешно забрали свой транспорт с паркинга на улицу.

В 16:03 российское пропагандистское информационное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на оперативные службы, что пожар локализовали, и уточнили, что на парковке горели стройматериалы и емкости под давлением.

Напомним, 15 апреля СМИ писали, что российское государственное пропагандистское информационное агентство РИА Новости опубликовало сюжет о российском операторе дрона, который управлял дроном для поражения цели в Часовом Яру в Донецкой области из здания центра "Москва-Сити". Публикацию удалили после критики российских военных блогеров, которые отметили, что информагентство сделало деловой центр законной военной целью для ВСУ.

В России 22 апреля произошли взрывы на 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления. В Минобороны РФ заявили, что произошла детонация боеприпасов.