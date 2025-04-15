"Москва-Сити" стала законной военной целью для ВСУ после публикации "РИА Новости": детали

Российский пропагандистский ресурс опубликовал материал о том, как оператор дрона из Москва-Сити поражает цель в Часовом Яре Донецкой области. Публикацию удалили после критики российских военных блогеров.

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Об этом пишет "Медуза".

Российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости" опубликовало в своем Telegram-канале и на сайте новость о том, как оператор FPV-дрона "Овод" поразил цель ВСУ под городом Часов Яр в Донецкой области — при этом беспилотником якобы управляли с помощью новой системы "Орбита" прямо из апартаментов делового центра Москва-Сити.

Удаленная новость "РИА Новости" Фото: скриншот

В видеоролике, сопровождавшем новость, оператор дрона рассказывал о результатах удара в помещении, из окна которого видны высотки Москва-Сити. "Мы находимся от места событий больше чем за тысячу километров. Применение прошло успешно", — заявлял он.

Эту публикацию стали активно критиковать военные российские блогеры.

"Я правильно понял, что после этого видео в случае долета БПЛА-камикадзе по высоткам в Москве — противник будет заявлять, что бил по операторам БПЛА?" — написал канал Romanov Лайт.

Пост российского военного блогера Фото: скриншот

"Вот так Москва-Сити внезапно стал законной военной целью. Молодцы, похвастались", — отметил канал "Империя очень зла".

Вскоре после этого из публикации "РИА Новости" исчезло упоминание про Москва-Сити, затем госагентство удалило видео. Теперь недоступна и новость на сайте РИА Новости.

Впрочем, фото и видео уже разошлись по соцсетям. И местонахождение российского оператора дрона уже геолоцировали.

Место, откуда запускали российский дрон из Москва-Сити, геолоцировали Фото: скриншот

Примечательно, что пока новость с сайта "РИА Новости" не удалили, в ней было сказано, что дроном из Москва-Сити управлял оператор из бригады "Эспаньола".

Место, откуда запускали российский дрон из Москва-Сити, геолоцировали Фото: скриншот

Фокус писал об этой ЧВК, которая, в числе прочих, сменила ЧВК "Вагнер". Изначально в нее входили футбольные фанаты, также среди членов "Эспаньолы" бывший боец ​​ММА и ультрас "Зенита" Михаил "Питбуль" Турканов, известный своими нацистскими татуировками.