"Москва-Сіті" стала законною військовою ціллю для ЗСУ після публікації "РИА Новости": деталі

Російський пропагандистський ресурс опублікував матеріал про те, як оператор дрона з Москва-Сіті вражає ціль у Часовому Яру Донецької області. Публікацію видалили після критики російських військових блогерів.

Related video

Про це пише "Медуза".

Російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости" опублікувало у своєму Telegram-каналі та на сайті новину про те, як оператор FPV-дрона "Овод" вразив ціль ЗСУ під містом Часів Яр на Донеччині — водночас безпілотником нібито керували за допомогою нової системи "Орбіта" прямо з апартаментів ділового центру Москва-Сіті.

Віддалена новина "РИА Новости" Фото: скриншот

У відеоролику, що супроводжував новину, оператор дрона розповідав про результати удару в приміщенні, з вікна якого видно висотки Москва-Сіті. "Ми знаходимося від місця подій більш ніж за тисячу кілометрів. Застосування пройшло успішно", — заявляв він.

Цю публікацію стали активно критикувати військові російські блогери.

"Я правильно зрозумів, що після цього відео в разі дольоту БПЛА-камікадзе по висотках у Москві — противник буде заявляти, що бив по операторам БПЛА?" — написав канал Romanov Лайт.

Пост російського військового блогера Фото: скриншот

"Ось так Москва-Сіті раптово став законною військовою метою. Молодці, похвалилися", — зазначив канал "Імперія дуже зла".

Незабаром після цього з публікації "РИА Новости" зникла згадка про Москва-Сіті, потім держагентство видалило відео. Тепер недоступна і новина на сайті РИА Новости.

Утім, фото і відео вже розійшлися соцмережами. І місцезнаходження російського оператора дрона вже геолокували.

Місце, звідки запускали російський дрон із Москва-Сіті, геолокували Фото: скриншот

Примітно, що поки новину із сайту "РИА Новости" не видалили, у ній було сказано, що дроном із Москва-Сіті керував оператор із бригади "Еспаньола".

Місце, звідки запускали російський дрон із Москва-Сіті, геолокували Фото: скриншот

Фокус писав про цю ПВК, яка, серед інших, змінила ПВК "Вагнер". Спочатку до неї входили футбольні фанати, також серед членів "Еспаньйоли" колишній боєць ММА і ультрас "Зеніту" Михайло "Пітбуль" Турканов, відомий своїми нацистськими татуюваннями.