"Москва-Сіті" стала законною військовою ціллю для ЗСУ після публікації "РИА Новости": деталі
Російський пропагандистський ресурс опублікував матеріал про те, як оператор дрона з Москва-Сіті вражає ціль у Часовому Яру Донецької області. Публікацію видалили після критики російських військових блогерів.
Про це пише "Медуза".
Російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости" опублікувало у своєму Telegram-каналі та на сайті новину про те, як оператор FPV-дрона "Овод" вразив ціль ЗСУ під містом Часів Яр на Донеччині — водночас безпілотником нібито керували за допомогою нової системи "Орбіта" прямо з апартаментів ділового центру Москва-Сіті.
У відеоролику, що супроводжував новину, оператор дрона розповідав про результати удару в приміщенні, з вікна якого видно висотки Москва-Сіті. "Ми знаходимося від місця подій більш ніж за тисячу кілометрів. Застосування пройшло успішно", — заявляв він.
Цю публікацію стали активно критикувати військові російські блогери.
"Я правильно зрозумів, що після цього відео в разі дольоту БПЛА-камікадзе по висотках у Москві — противник буде заявляти, що бив по операторам БПЛА?" — написав канал Romanov Лайт.
"Ось так Москва-Сіті раптово став законною військовою метою. Молодці, похвалилися", — зазначив канал "Імперія дуже зла".
Незабаром після цього з публікації "РИА Новости" зникла згадка про Москва-Сіті, потім держагентство видалило відео. Тепер недоступна і новина на сайті РИА Новости.
Утім, фото і відео вже розійшлися соцмережами. І місцезнаходження російського оператора дрона вже геолокували.
Примітно, що поки новину із сайту "РИА Новости" не видалили, у ній було сказано, що дроном із Москва-Сіті керував оператор із бригади "Еспаньола".
Фокус писав про цю ПВК, яка, серед інших, змінила ПВК "Вагнер". Спочатку до неї входили футбольні фанати, також серед членів "Еспаньйоли" колишній боєць ММА і ультрас "Зеніту" Михайло "Пітбуль" Турканов, відомий своїми нацистськими татуюваннями.