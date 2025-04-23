У "Москва-Сіті" спалахнула пожежа після вибухів, що відомо (відео)

В столиці РФ 23 квітня стався вибух у міжнародному діловому центрі "Москва-Сіті". РосЗМІ повідомляють, що вибухнув автомобіль на підземному паркуванні, та публікують кадри пожежі й задимлення.

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Про це повідомляє російське пропагандистське медіа Baza.

За даними каналу, у "Москва-Сіті" вибухнув автомобіль на підземному паркуванні вежі "Меркурій".

Місцевий Telegram-канал "Москва сегодня" передає слова очевидців, які чули три вибухи, після яких зайнялася сильна пожежа.

На опублікованих відео з місця подій можна побачити густий чорний дим навколо однієї з веж ділового центру.

Російське пропагандистське медіа Mash писало, що автомобіль вибухнув на підземному паркуванні в ТЦ "Афімолл" і пожежі було присвоєно підвищений ранг. Водії інших автомобілів спішно забрали свій транспорт з паркінгу на вулицю.

О 16:03 російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС повідомило з посиланням на оперативні служби, що пожежу локалізували, та уточнили, що на паркуванні горіли будматеріали та ємності під тиском.

Нагадаємо, 15 квітня ЗМІ писали, що російське державне пропагандистське інформаційне агентство РИА Новости опублікував сюжет про російського оператора дрона, який керував дроном для ураження цілі у Часовому Яру в Донецькій області з будівлі центру "Москва-Сіті". Публікацію видалили після критики російських військових блогерів, які зазначили, що інформагентство зробило діловий центр законною військовою ціллю для ЗСУ.

У Росії 22 квітня сталися вибухи на 51 арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління. В Міноборони РФ заявили, що відбулася детонація боєприпасів.