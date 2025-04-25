Жив в одному під'їзді: у РФ відшукали "український слід" у підриві генерала Москалика (фото)

У Російській Федерації відшукали власників автомобіля, який підірвався у Балашисі 25 квітня та позбавив життя генерала Ярослава Москалика. РосЗМІ помітили "український слід" та знають про водія, який залишив авто з вибухівкою поруч з під'їздом.

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Фокус зібрав версії росЗМІ та Слідчого комітету РФ щодо вибуху в Балашисі Московської області.

У російських Telegram-каналах Baza та Mash розповіли деталі про власника автомобіля Volkswagen Golf 2000 р.в., який підірвався 25 квітня під Москвою. З'ясувалось, що автомобіль кілька разів перепродавався. Останній власник — 40-річний Ігнат Кузін, який у лютому 2025 року придбав машину у громадянина Андрія П.

РосЗМІ не змогли сконтактувати з Ігнатом, але поспілкувались з Андрієм П. Той розповів, що покупець поводився "нормально" і тому "ніяких підозр не викликав". Водночас наголошується, що Кузін — уродженець України та прибув у РФ із Сум у 2015 році. Перед цим він начебто жив у Маріуполі та до скорочення працював на "Азовсталі". Чоловік оселився у Карачаєво-Черкеській республіці РФ, як свідчать дані про його реєстрацію. Крім того, росЗМІ встановили, що він побував на заробітках у Ямало-ненецькому автономному окрузі РФ, певний час жив у Хімках під Москвою й у соцмережах зрідка щось писав проти України та Майдану, ідеться у дописі Mash.

Медіа опублікували фото останнього власника Volkswagen Golf. На фото бачимо чоловіка у формі всеросійського добровольчого пожежного товариства. У дописах росЗМІ не вказано, чи має Кузін якийсь зв'язок з інцидентом, внаслідок якого загинув генерал-майор Москалик Міноборони РФ.

Вибух у Балашисі — Ігнат Кузін, можливий власник авто Фото: Baza Вибух у Балашисі — Ігнат Кузін після приїзду у РФ Фото: Baza

Тим часом "РИА Новости" опублікувало нову офіційну заяву щодо вибуху в Балашисі. РосЗМІ написало, що на подію відреагував глава слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. Посадовець заявив, що розслідуванням підриву займатиметься центральний комітет. Інших версії інциденту СК Росії поки що не публікував.

Вибух у Балашисі — що сталось 25 квітня

Зазначимо, приблизно о 10:40 25 квітня у Балашисі, передмісті Москви, вибухнув автомобіль, який стояв за кілька метрів від під'їзду. На відео з місця подій бачимо, як за секунду до вибуху у бік авто рухалась фігура чоловіка. Після детонації машина зайнялась, в усі боки розлетілись уламки, а у найближчих вікнах повилітало скло, свідчать кадри, які з'явились у мережі.

Згодом з'ясувалось, що внаслідок вибуху загинув генерал-майор Ярослав Москалик, працівник апарату Міноборони РФ. Згідно з першими версіями слідчого комітету, розглядали можливість вибуху газового балона або саморобного вибухового пристрою. Тим часом у РФ уточнили, чим саме займався загиблий. Москалик — заступник начальника головного управління Генштабу ЗС РФ. Його можливі посадові обов'язки — планування стратегічних операцій під час російсько-української війни, написали медіа.

Нагадуємо, 23 квітня у Москві вибухнув автомобіль, припаркований у підвалі хмарочоса "Москва-сіті".