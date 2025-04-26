Взорвали дистанционно: ФСБ РФ задержала "агента спецслужб Украины" за инцидент в Балашихе

Российские спецслужбы задержали "подозреваемого" в организации взрыва в городе Балашиха в Подмосковье, в результате чего погиб генерал Министерства обороны Российской Федерации Ярослав Москалик. Задержанный — уроженец Украины, поэтому Кремль видит в подрыве "действия украинского агента".

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О следственных действиях по взрыву в Балашихе 25 апреля росСМИ Meduza написало в Telegram-канале.

В заметке медиа приводится заявление ФСБ РФ. Спецслужбы сообщили о задержании подозреваемого — Игната Кузина. При этом задержанного называют "агентом украинских спецслужб". Также приводятся результаты "расследования": якобы мужчина купил автомобиль, а затем заложил в него взрывчатку, чтобы взорвать российского генерала. Также ФСБ уверяет, что якобы "взрывное устройство было приведено в действие с территории Украины" (расстояние до Балашихи — почти 500 км).

Кузина подозревают в преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 2 ст. 205 (за совершение теракта) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное владение взрывчаткой). Если мужчину признают виновным, то могут посадить в российскую тюрьму на срок до 20 лет.

Тем временем в Telegram-канале Astra добавили некоторые детали со ссылкой на прокремлевские медиа. Указывается, что мужчину задержали в Турции, куда он якобы выехал за неделю до инцидента в Балашихе. Также намекают, что это произошло благодаря сотрудничеству турецких и российских спецслужб.

Взрыв в Балашихе — что случилось с Москаликом

Отметим, утром 25 апреля жители подмосковного города Балашиха услышали громкий взрыв и увидели столб огня над машиной, припаркованной возле одной из многоэтажек. Россияне жаловались, что выбило окна в ближайших квартирах и была угроза от обломков разного размера, которые разлетались во все стороны. Позже Минобороны РФ сообщило, что в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.

В российских пабликах опубликовали некоторые версии относительно взрыва в Балашихе. Выяснилось, что владельцем автомобиля является бывший житель Сум, который в 2015 году перебрался в Карачаево-Черкесскую республику РФ. Мужчина не часто публиковал в соцсетях фото, но на одном из них видно, что он был членом добровольческого пожарного общества. Между тем после общения с соседями установили, что автомобиль появился во дворе дома, в котором жил генерал, 16 апреля. Последний раз владельца автомобиля видели 19 апреля: он якобы жил в том же подъезде, что и Москалик. Россияне добавили, что он якобы выехал в Турцию. На тот момент ФСБ РФ не подтвердило эту информацию.

Напоминаем, 25 апреля Фокус собрал реакции встревоженных Z-блогеров РФ, которые жаловались на гибель Москалика и грустили, что он больше не будет работать в Минобороны.