"Это был человек-компьютер": в Z-пабликах встревожены гибелью генерала Москалика

Российские Z-каналы и пропагандистские медиа выражают грусть и обеспокоенность после смерти генерал-майора Ярослава Москалика от взрыва автомобиля в городе Балашиха Московской области. Источники посвященных войне против Украины пабликов сообщают, что погибший занимался планированием операций ВС РФ на стратегическом уровне.

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Фокус собрал реакции российских Z-каналов на смерть заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба российских Вооруженных сил генерал-майора Ярослава Москалика.

Российский Telegram-канал "Два майора" написал, что погибший генерал был "высокоэффективным", способным руководителем и организатором, показывал весомые результаты и, вероятно, планировался к назначению на высшую военную должность. Авторы канала отметили, что в задачи Главного оперативного управления входит планирование военных операций различного уровня, поэтому смерть Москалика имеет не только военное, но и политическое значение. Авторы российского канала сетуют на то, что российские спецслужбы не принимают встречных мер.

"Поэтому очень много вопросов поступает от читателей на тему отсутствия встречных мер против офицеров ведомства Буданова, которое неоднократно с самых высоких позиций нашими уважаемыми спикерами называлось на словах именно террористическим", — говорится в заметке.

Взорванный генерал Москалик мог заниматься планированием военных операций разного уровня Фото: скриншот

Канал в Telegram "Кремлевская табакерка" отметил, что Москалик — второй погибший генерал за полгода, имея в виду ликвидацию украинскими спецслужбами генерала-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве 17 декабря, и призвал "принять кардинальные меры".

"Ведь это не гибель на фронте. Это ликвидация, если называть вещи своими именами. И где — сперва в Москве, теперь в Балашихе. С этим нужно что-то делать", — сказал авторам канала источник в российском Генштабе.

Авторы канала со ссылкой на свои источники также отметили, что Москалика планировали повысить до заместителя начальника Генерального штаба

"Но не успели. И тут уже серьезно стоит задуматься — а если это "свои", то кто? В любом случае, усилить охрану не мешало бы. Тем более, что у Росгвардии ресурсы для этого есть", — написали админы.

Российские медиа жалуются на гибель второго генерала ВС РФ за полгода Фото: скриншот РосСМИ выдвинули версию ликвидации генерала Москалика "своими" Фото: скриншот

Российский пропагандистский паблик "Северный канал" написал о потере вооруженными силами РФ накануне, 24 апреля, еще одного командира — генерал-майора Ивана Попова. По словам авторов канала, его приговорили к лишению свободы "свои".

"Два генерала за два дня — это существенная потеря для любой армии мира. Но еще раз вдумайтесь: Москалик — один из самых умных генералов Генштаба, заместитель Герасимова — убит врагом. Попов — один из самых авторитетных генералов ВС РФ, оппонент того же Герасимова — посажен своими", — написали авторы канала.

Админы паблика также отметили, что Москалик занимался планированием большинства операций ВС РФ в Украине на стратегическом уровне.

"Это реально был человек-компьютер и это серьезная потеря", — добавили они.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло также высказался о гибели Ярослава Москалика, назвал ее невосполнимой потерей и сказал, что знал генерал-майора лично.

"Неудивительно, что одна из версий следствия о том, что произошло, — теракт. Такие люди, каким был Ярослав — кость в горле у врагов", — написал российский чиновник.

Генерал Москалик погиб от взрыва: детали

О том, что под Москвой взорвали российского генерала Москалика, российские медиа сообщили 25 апреля. По информации журналистов, во дворе жилого дома в городе Балашиха подорвался автомобиль. В результате взрыва погиб якобы "случайный прохожий", которым оказался генерал-майор. То, что во время инцидента погиб именно Ярослав Москалик, подтвердили в Следственном комитете РФ.

РосСМИ заподозрили наличие "украинского следа" в подрыве генерала Москалика. По информации российских медиа, владельцем взорванного автомобиля был уроженец Украины Игнат Кузин.

Напомним, "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Силах обороны 25 апреля также сообщало о том, что в России взорвали ведущего конструктора оружия для армии Евгения Ритикова.