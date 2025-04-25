В РФ подорвали ведущего конструктора оружия для армии: детали от СМИ

В российском Брянске взорвался автомобиль конструктора Евгения Рытикова, который занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Силах обороны.

По информации источников издания, машина Рытикова взорвалась в ночь с 17 на 18 апреля. Рытиков как раз сел в автомобиль вместе со своим коллегой. Оба в результате взрыва погибли.

Евгений Рытиков был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода — ключевого разработчика новейших средств РЭБ и РЭР для армии государства-агрессора. Предполагают, что вместе с Рытиковым погиб и заместитель руководителя этого конструкторского бюро (или его помощник).

Как отмечает издание, Евгений Рытиков, среди прочего, отвечал за модернизацию комплекса РЭБ "Красуха" — одной из самых современных российских станций радиоэлектронной борьбы. Эту "Красуху" используют для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

Напомним, недалеко от столицы РФ Москвы — тоже в автомобиле — взорвали и заместителя начальника Главного оперативного управления российского Генштаба, генерал-майора Ярослава Москалика.

Также Фокус писал, что в оккупированном Крыму беспилотник попал в дом заместителя главы Чеченской Республики (РФ) Мурада Саидова. Прилет произошел в городе Саки, где находился российский чиновник.