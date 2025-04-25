У РФ підірвали провідного конструктора зброї для армії: деталі від ЗМІ

У російському Брянську вибухнув автомобіль конструктора Євгена Ритікова, який займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби.

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Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у Силах оборони.

За інформацією джерел видання, автівка Ритікова вибухнула у ніч з 17 на 18 квітня. Ритіков якраз сів у машину разом зі своїм колегою. Обидва внаслідок вибуху загинули.

Євген Ритіков був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу – ключового розробника новітніх засобів РЕБ та РЕР для армії держави-агресора. Припускають, що разом з Ритіковим загинув і заступник керівника цього конструкторського бюро (або ж його помічник).

Як зауважує видання, Євген Ритіков, між іншим, відповідав за модернізацію комплексу РЕБ "Красуха" – однієї з найсучасніших російських станцій радіоелектронної боротьби. Цю "Красуху" використовують для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації.

Нагадаємо, неподалік столиці РФ Москви – так само в автомобілі – підірвали і заступника начальника Головного оперативного управління російського Генштабу, генерал-майора Ярослава Москалика.

Також Фокус писав, що в окупованому Криму безпілотник поцілив по будинку заступника очільника Чеченської Республіки (РФ) Мурада Саїдова. Приліт стався у місті Саки, де перебував російський чиновник.