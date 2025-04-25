У Криму дрон прилетів у будинок "кадирівця" (відео)

В окупованому Криму безпілотник поцілив по будинку заступника очільника Чеченської Республіки (РФ) Мурада Саїдова. Приліт стався сьогодні, 25 квітня, вранці, у місті Саки, де перебував російський чиновник.

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Про це повідомляє рух АТЕШ.

Було пошкоджено сам будинок і припарковані поруч з ним автівки. У мережі з’явилися кадри з місця події.

Рух АТЕШ назвав інцидент "ще одним прикладом некомпетентної роботи російської ППО". Там нагадали, що "Сили оборони України не завдають ударів по цивільних цілях".

Нагадаємо, так само сьогодні, 25 квітня, атак безпілотників зазнали ще декілька міст на окупованому Росією півострові, а також місто Шуя Івановської області самої РФ.

Зауважимо, що російська Шуя ставала "мішенню" для безпілотників і раніше – зокрема, 16 квітня. Наступного дня дрони знову атакували це місто – до речі, воно є постійним місцем дислокації 112-ї ракетної бригади РФ.

Раніше цього місяця зграя безпілотників прилетіла на територію російського Татарстану – удару зазнала так звана особлива економічна зона "Алабуга".

Також Фокус писав, що в ніч на 24 квітня у декількох регіонах окупованого Криму лунали вибухи, російські окупанти навіть перекривали рух незаконно побудованим мостом через Керченську протоку.