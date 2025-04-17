Другий удар по ракетній бригаді у Шуї: аналітики пояснили, чому це важливо

Українські Сили оборони вже другу добу поспіль завдають точкових ударів по постійному місцю дислокації 112-ї ракетної бригади РФ у місті Шуя, Івановської області. Аналітики вважають це хорошим знаком, адже це свідчить, що українські дрони долітають до цілі і можуть наносити удари в глиб Росії.

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Про це повідомляє видання Defense Express.

Саме ця частина, спільно з 488-ю ракетною бригадою, 13 квітня здійснила ракетний удар по Сумах, унаслідок якого загинуло 36 цивільних і понад сотню було поранено.

На нових відео видно чергові влучання по території частини — вони спричинили масштабну пожежу. Дрони-камікадзе типу "Лютий" вразили низку об’єктів, зокрема й приміщення штабу. Примітно, що під час атаки деякі військові перебували у казармах, тому в мережі з’явилися кадри ймовірно від самих строковиків.

Факт повторної атаки свідчить про неспроможність російської ППО перекрити дірки в обороні навіть після першого удару. При цьому Шуя розташована приблизно за 700 км від українського кордону, однак реальна траекторія дронів значно довша — вони змушені обходити насичену ППО Московської області та пробиватись до найбільш захищеного регіону РФ — Центрального промислового району.

Саме факт того, що місце дислокації російської ракетної бригади під атакою вже другу добу — дуже важливий показник, на думку військових аналітиків.

У ніч на 17 квітня місцеві жителі повідомили про нові вибухи, які стали продовженням атаки на частину з номером в/ч 03333. За інформацією української розвідки, саме ця бригада брала участь у ракетному терорі проти мирного населення Сумщини.

Крім того, 112-ту гвардійську ракетну бригаду (в/ч 03333) в Іванівській області атакували дрони і 16 квітня. Згідно з відкритими даними, бригада дислокується у районі Південне містечко міста Шуя.

Нагадаємо, за словами жителів Шуї, у ніч на 17 квітня вони чули щонайменше шість вибухів. Частина населеного пункту залишилася без електрики, а місцеві школи перевели учнів на дистанційне навчання. За повідомленнями місцевих пабліків, перші вибухи пролунали приблизно о 3:30 ночі. У місті включили систему оповіщення, після чого пролунали "хлопки". Сирени звучали також у місті Іваново — обласному центрі.

Також, за допомогою відео з місця подій в Шуї вдалося ідентифікувати точку загоряння — камеру встановили на Кооперативній вулиці, на відстані близько 180 метрів від корпусів військової частини. Хоча якість зйомки не дозволила точно визначити будівлю, яку охопило полум’я, на кадрах видно казарми чи склади. Саме між цими спорудами, ймовірно, і влучив безпілотник.