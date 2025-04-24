У Криму пролунала серія вибухів: їх чули у різних локаціях півострова, що відомо (мапа)

Увечері 23 квітня у різних районах тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи: російські канали повідомили про масовану комбіновану атаку та фіксацію руху великих груп ударних БпЛА, активно працювала протиповітряна оборона. Через загрозу ударів було перекрито Кримський міст.

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Повітряну тривогу у Криму було оголошено близько 23:00 години 23 квітня: зокрема у Сімферополі місцева влада повідомила про загрозу застосування ударних БпЛА.

Невдовзі у Сімферополі та Гвардійському пролунали вибухи, російські пабліки інформували про роботу ППО.

Близько 23:40 години кримські пабліки повідомили, що вибухи пролунали у районі аеропорту у Сімферополі. Також гучно було у Сакському районі — моніторинги прикріпили мапу, на якій позначили орієнтовне місце атаки.

Атака на Крим продовжувалася — у російських пабліках здійнялася паніка через рух великої кількості БпЛА. Також повітряну тривогу оголосили по всьому півострову через ракетну небезпеку. Влада перекрила Кримський міст через загрозу ударів.

У Telegram-каналі "Крымский ветер" повідомили, що, попередньо, через атаку на Крим зафіксовано "приліт" по аеродрому "Кіровське".

Скріншот | допис про атаку

Близько 01:00 години моніторингові канали повідомили також про вибухи в Анапі: там було оголошено тривогу через ракетну небезпеку, пролунала серія вибухів та працювала протиповітряна оборона.

Офіційної інформації щодо атаки по Криму увечері 23 квітня та після опівночі наразі немає.

Нагадаємо, уночі 24 квітня Росія комбіновано атакувала Україну "Шахедами", крилатими ракетами та балістикою.

Під ударом уночі 24 квітня опинився зокрема Київ: там зафіксовані пожежі та руйнування, є постраждалі.