В Крыму дрон прилетел в дом "кадыровца" (видео)

В оккупированном Крыму беспилотник попал в дом заместителя главы Чеченской Республики (РФ) Мурада Саидова. Прилет произошел сегодня, 25 апреля, утром, в городе Саки, где находился российский чиновник.

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Об этом сообщает движение АТЕШ.

Был поврежден сам дом и припаркованные рядом с ним машины. В сети появились кадры с места происшествия.

Движение АТЕШ назвало инцидент "еще одним примером некомпетентной работы российской ПВО". Там напомнили, что "Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским целям".

Напомним, сегодня же, 25 апреля, атакам беспилотников подверглись еще несколько городов на оккупированном Россией полуострове, а также город Шуя Ивановской области самой РФ.

Заметим, что российская Шуя становилась "мишенью" для беспилотников и раньше — в частности, 16 апреля. На следующий день дроны снова атаковали этот город — кстати, он является постоянным местом дислокации 112-й ракетной бригады РФ.

Ранее в этом месяце стая беспилотников прилетела на территорию российского Татарстана — удару подверглась так называемая особая экономическая зона "Алабуга".

Также Фокус писал, что в ночь на 24 апреля в нескольких регионах оккупированного Крыма раздавались взрывы, российские оккупанты даже перекрывали движение по незаконно построенному мосту через Керченский пролив.