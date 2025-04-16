БЧ увеличена на 20%: бригаду ВС РФ в городе Шуя атаковал обновленный дрон, — OSINT-аналитики

РосСМИ сообщают, что военное расположение причастной к удару по Сумам бригады в городе Шуя в Ивановской области РФ атаковали беспилотные летательные аппараты Ан-196 "Лютый", снаряженные около 60 кг взрывчатого вещества. На основании этих данных OSINT-аналитики вычислили, что боевая часть дрона увеличилась на 20% по сравнению с предыдущими версиями.

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Свои выводы OSINT-сообщество "Око Гора" опубликовало в Telegram-канале 16 апреля.

Аналитики обратили внимание на сообщение в российском Telegram-канале Shot, в котором говорилось, что БПЛА во время обстрела города Шуя несли на себе боевую часть с взрывчатым веществом массой около 60 кг.

По словам аналитиков, по средней формуле взрывчатое вещество в дроне занимает около 70-75% общего объема боевой части.

"В итоге, получаем Ан-196, который пролетел 850 км+ с БЧ 85 кг", — пишут расследователи OSINT-сообщества.

По сравнению с прошлыми версиями "Лютого" боевая часть увеличилась на около 20%, подытожили авторы канала.

Официальных комментариев украинского командования относительно обстрела расположения бригады ВС РФ в городе Шуя на момент публикации материала не было.

Шуя в Ивановской области РФ атакована дронами: детали

Российское издание ASTRA 16 апреля сообщило об атаке дронов на расположение 112-й бригады ракетных войск ВС РФ в городе Шуя в Ивановской области.

Аналитики расследовательского сообщества "evocation.info" выяснили, куда именно попали неизвестные БПЛА в городе Шуя. Они исследовали спутниковые снимки и подтвердили, что под атакой было расположение 112-й бригады, которая нанесла удар по Сумах на Вербное воскресенье 13 апреля двумя ракетами "Искандер-М". В телеграмм-канале расследовательского сообщества Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ пришли к выводу, что во время обстрела Шуи дроны Ан-196 "Лютый" поразили по меньшей мере 3 здания воинской части, среди которых главный штаб и учебный корпус.

Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 15 апреля сообщал, что Силы обороны поразили базу 448-й ракетной бригады армии России в Курской области, которая также была причастна к удару по Сумам.