Месть за Сумы: Силы обороны уничтожили базу 448-й бригады, которая ударила баллистикой, — Генштаб

Украинские войска нанесли удар по пункту постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии России, которая дислоцировалась в Курской области. Именно эта ракетная бригада была причастна к ракетному обстрелу Сум 13 апреля 2025 года.

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Об этом официально сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Силы беспилотных систем, специальных операций и СБУ, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, совершившими ракетный обстрел Сум и осуществляющими другие военные преступления", — указано в сообщении.

Во время операции был поражен пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады российских захватчиков, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Детали результатов удара уточняются.

"Любая российская военная часть и их солдаты, причастные к обстрелам украинских городов и гражданских лиц, будут найдены и понесут ответственность. Мы будем продолжать борьбу с российскими военными объектами до полного прекращения агрессии РФ", — подчеркнули военные.

Как сообщали в Главном управлении разведки, преступный удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад с территории Воронежской (н.п. Лиски) и Курской (н.п. Леженьки) областей государства-агрессора соответственно.

Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, вооруженные силы РФ ударили двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. На улице в это время находилось очень много людей.

Также глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что 13 апреля россияне, предварительно, ударили по Сумах двумя ракетами Искандер-М. Скорость таких ракет — примерно 2100 м/с, поэтому для спасения у людей есть не более минуты. По данным МВД, по Сумам было нанесено два ракетных удара: промежуток между ними составлял 2-2,5 минуты. По предварительным данным, россияне били ракетой Искандер-М осколочно-фугасного действия.