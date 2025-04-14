Меньше минуты для спасения: Клименко назвал особенности ракеты Искандер-М после удара по Сумах

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что 13 апреля россияне, предварительно, ударили по Сумах двумя ракетами Искандер-М. Скорость таких ракет — примерно 2100 м/с, поэтому для спасения у людей есть не более минуты.

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Об этом сообщает"Интерфакс".

Глава МВД посетил Сумы, где сейчас работают экстренные службы, в том числе и полицейские. В воскресенье, 13 апреля, армия Российской Федерации нанесла удар по центру Сум, применив две баллистические ракеты. В момент обстрела на улицах находилось много людей.

Скорость ракет Искандер-М примерно 2100 м/с

По словам Клименко, по состоянию на сейчас количество раненых возросло до 119 человек. Около 40 пострадавших госпитализированы, 11 находятся в тяжелом состоянии.

По данным МВД, по Сумам было нанесено два ракетных удара: промежуток между ними, составлял 2-2,5 минуты. По предварительным данным, россияне били ракетой Искандер-М осколочно-фугасного действия.

"100 км такая ракета пролетает меньше чем за 45 секунд — люди должны очень быстро спускаться в укрытие", — прокомментировал министр.

Он уточнил, что ракетные удары были по учебному корпусу местного университета и троллейбусу.

Отвечая на вопрос, есть ли подтверждение тому, что вторая ракета была начинена осколочными элементами и взорвалась именно в воздухе, министр утверждает, что сейчас идет экспертиза.

"Предварительно криминалисты и эксперты говорят, что это осколочно-фугасная боевая часть. Взрыв был именно во время столкновения с твердой поверхностью. В первом случае это дорога, во втором — здание", — говорит Клименко.

По его словам, сейчас полиция организовывает спасательные и ликвидационные работы в Сумах.

Полицейские уже ограничили доступ к зоне поражения и просят соблюдать установленные ограничения, чтобы экстренные службы могли быстро работать. Сейчас важна каждая минута для жизни раненых.

Следователи, криминалисты на местах ударов собирают доказательства и документируют жестокое военное преступление России против гражданского населения.

Напомним, что в Вербное воскресенье российские войска нанесли ракетный удар по Сумах. По информации ГСЧС, одновременно вспыхнули десятки автомобилей, а людей приходилось спасать буквально из-под обломков. Первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий обнародовал видео с бодикамеры полицейского, снятое сразу после трагедии 14 апреля.

Также, президент США Дональд Трамп выразил свою реакцию на ракетные обстрелы Сум, осуществленные российскими войсками, в результате которых погибло более 30 человек. Он охарактеризовал этот инцидент как "ужасный".