Менше хвилини для порятунку: Клименко назвав особливості ракети Іскандер-М після удару по Сумах

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що 13 квітня росіяни, попередньо, вдарили по Сумах двома ракетами Іскандер-М. Швидкість таких ракет – приблизно 2100 м/с, тож для порятунку у людей є не більше хвилини.

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Про це повідомляє "Інтерфакс".

Очільник МВС відвідав Суми, де зараз працюють екстрені служби, у тому числі й поліцейські. У неділю, 13 квітня, армія Російської Федерації завдала удару по центру Сум, застосувавши дві балістичні ракети. В момент обстрілу на вулицях перебувало багато людей.

Швидкість ракет Іскандер-М приблизно 2100 м/с

За словами Клименка, станом на зараз кількість поранених зросла до 119 людей. Близько 40 постраждалих госпіталізовано, 11 знаходяться у тяжкому стані.

За даними МВС, по Сумах було завдано два ракетні удари: проміжок між ними, становив 2-2,5 хвилини. За попередніми даними, росіян били ракетою Іскандер-М осколково-фугасної дії.

"100 км така ракета пролітає менше ніж за 45 секунд — люди повинні дуже швидко спускатися в укриття", — прокоментував міністр.

Він уточнив, що ракетні удари були по навчальному корпусу місцевого університету і тролейбусу.

Відповідаючи на запитання, чи є підтвердження тому, що друга ракета була начинена осколковими елементами і вибухнула саме в повітрі, міністр стверджує, що зараз триває експертиза.

"Попередньо криміналісти та експерти кажуть, що це осколково-фугасна бойова частина. Вибух був саме під час зіткнення з твердою поверхнею. У першому випадку це дорога, у другому – будівля", — каже Клименко.

За його словами, зараз поліція організовує рятувальні та ліквідаційні роботи в Сумах.

Поліція вже обмежила доступ до зони ураження та просить дотримуватися встановлених обмежень, аби екстрені служби могли швидко працювати. Зараз важлива кожна хвилина для життя поранених.

Слідчі, криміналісти на місцях ударів збирають докази та документують жорстокий воєнний злочин Росії проти цивільного населення.

Нагадаємо, що у Вербну неділю російські війська завдали ракетного удару по Сумах. За інформацією ДСНС, одночасно спалахнули десятки автомобілів, а людей доводилося рятувати буквально з-під уламків. Перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький оприлюднив відео з бодікамери поліцейського, зняте одразу після трагедії 14 квітня.

Також, президент США Дональд Трамп висловив свою реакцію на ракетні обстріли Сум, здійснені російськими військами, внаслідок яких загинуло понад 30 людей. Він охарактеризував цей інцидент як "жахливий".