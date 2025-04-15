Помста за Суми: Сили оборони знищили базу 448-ї бригади, яка ударила балістикою, — Генштаб

Українські війська завдали удару по пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії Росії, що дислокувалась на Курщині. Саме ця ракетна бригада була причетна до ракетного обстрілу Сум 13 квітня 2025 року.

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Про це офіційно повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Сили безпілотних систем, спеціальних операцій та СБУ, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України, атакували низку об’єктів у Курській області, пов’язаних з військовими злочинцями, що вчинили ракетний обстріл Сум і здійснюють інші воєнні злочини", — зазначено в повідомленні.

Під час операції було уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російських загарбників, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Деталі результатів удару уточнюються.

"Будь-яка російська військова частина та їхні солдати, причетні до обстрілів українських міст і цивільних осіб, будуть знайдені й понесуть відповідальність. Ми будемо продовжувати боротьбу з російськими військовими об’єктами до повного припинення агресії РФ", — підкреслили військові.

Як повідомляли у Головному управлінні розвідки, злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 завдали російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад з території Воронєжскої (н.п. Ліскі) та Курскої (н.п. Лєженькі) областей держави-агресора відповідно.

Нагадаємо, що у неділю, 13 квітня, збройні сили РФ вдарили двома балістичними ракетами по центру міста Суми. На вулиці у цей час знаходилось дуже багато людей.

Також голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що 13 квітня росіяни, попередньо, вдарили по Сумах двома ракетами Іскандер-М. Швидкість таких ракет — приблизно 2100 м/с, тож для порятунку у людей є не більше хвилини. За даними МВС, по Сумах було завдано два ракетні удари: проміжок між ними становив 2–2,5 хвилини. За попередніми даними, росіяни били ракетою Іскандер-М осколково-фугасної дії.