Атаки БПЛА по России: Шуя в третий раз под прицелом, под обстрелами оказались и аэродромы в Крыму

В ночь на 25 апреля неизвестные дроны атаковали город Шуя Ивановской области России и несколько городов в Крыму. Там раздавались взрывы и сирены. Фокус собрал информацию об обстрелах.

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В 3:33 в оперативном штабе Ивановской области сообщили, что в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА и приведена в действие система предупреждения атак. Впоследствии там отметили, что в городе отражается атака беспилотников.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет", — добавили там через некоторое время.

О сирене в городе сообщали и местные жители. Впоследствии стало известно о минимум семи прилетах по городу.

В городе дислоцировалась 112-я ракетная бригада Вооруженных сил России, которая обстреляла баллистическими ракетами "Искандер" Сумы 13 апреля. Тогда пострадали 35 человек, в том числе два ребенка.

Ранее Шуя дважды — 16 и 17 апреля — была атакована БПЛА. Оперативный штаб региона тогда сообщил, что атаки отбиты, пострадавших нет.

Также беспилотники атаковали Крым. Паблики сообщали о многочисленных взрывах в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки, звуках работы ПВО и сбитии более десяти воздушных целей.

Отмечается, что БПЛА атаковали российские аэродромы в Новофедоровке и Каче, также взрывы слышали в Армянске и Красноперекопске. Атака продолжалась около пяти часов подряд.

В Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что с 20:10 24 апреля по 06:00 25 апреля средствами ПВО перехвачено и уничтожено 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, 59 БПЛА были уничтожены над территорией Крыма, 11 БПЛА — над акваторией Черного моря, 1 БПЛА — над территорией Ивановской области.

Напомним, во вторник, 22 апреля взрывы повредили 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ вблизи города Киржач Владимирской области в 60 км от Москвы. Это один из крупнейших логистических хабов российской армии.

Добавим, 23 апреля под ударом беспилотников неизвестного происхождения оказалась особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане. Там размещены, среди прочего, цеха по выпуску "Шахедов".