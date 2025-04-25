"Це була людина-комп'ютер": в Z-пабліках стривожені загибеллю генерала Москалика

Російські Z-канали та пропагандистські медіа висловлюють смуток і збентеження після смерті генерал-майора Ярослава Москалика від вибуху автівки в місті Балашиха Московської області. Джерела присвячених війні проти України пабліків повідомляють, що загиблий займався плануванням операцій ЗС РФ на стратегічному рівні.

Related video

Фокус зібрав реакції російських Z-каналів на смерть заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу російських Збройних сил генерал-майора Ярослава Москалика.

Російський Telegram-канал "Два майора" написав, що загиблий генерал був "високоефективним", здібним керівником і організатором, показував вагомі результати та, ймовірно, планувався до призначення на вищу військову посаду. Автори каналу зазначили, що в завдання Головного оперативного управління входить планування військових операцій різного рівня, тому смерть Москалика має не лише військове, а й політичне значення. Автори російського каналу нарікають на те, що російські спецслужби не вживають зустрічних заходів.

"Тож дуже багато запитань надходить від читачів на тему відсутності зустрічних заходів проти офіцерів відомства Буданова, яке неодноразово з найвищих позицій нашими шановними спікерами називалося на словах саме терористичним", — ідеться в дописі.

Підірваний генерал Москалик міг займатися плануванням військових операцій різного рівня Фото: скриншот

Канал у Telegram "Кремлевская табакерка" зазначив, що Москалик — другий загиблий генерал за пів року, маючи на увазі ліквідацію українськими спецслужбами генерала-лейтенанта Ігоря Кирилова у Москві 17 грудня, і закликав "вжити кардинальних заходів".

"Адже це не загибель на фронті. Це ліквідація, якщо називати речі своїми іменами. І де — спершу в Москві, тепер у Балашисі. З цим потрібно щось робити", — сказало авторам каналу джерело в російському Генштабі.

Автори каналу з посиланням на свої джерела також зазначили, що Москалика планували підвищити до заступника начальника Генерального штабу.

"Але не встигли. І тут уже серйозно варто задуматися — а якщо це "свої", то хто? У будь-якому разі, посилити охорону не завадило б. Тим більше, що у Росгвардії ресурси для цього є", — написали адміни.

Російські медіа скаржаться на загибель другого генерала ЗС РФ за пів року Фото: скриншот РосЗМІ висунули версію ліквідації генерала Москалика "своїми" Фото: скриншот

Російський пропагандистський паблік "Северный канал" написав про втрату збройними силами РФ напередодні, 24 квітня, ще одного командира — генерал-майора Івана Попова. За словами авторів каналу, його засудили до позбавлення волі "свої".

"Два генерали за два дні — це суттєва втрата для будь-якої армії світу. Але ще раз вдумайтеся: Москалик — один із найрозумніших генералів Генштабу, заступник Герасимова — вбитий ворогом. Попов — один із найавторитетніших генералів ЗС РФ, опонент того самого Герасимова — посаджений своїми", — написали автори каналу.

Адміни пабліку також зазначили, що Москалик займався плануванням більшості операцій ЗС РФ в Україні на стратегічному рівні.

"Це реально була людина-комп'ютер і це серйозна втрата", — додали вони.

Голова Північної Осетії Сергій Міняйло також висловився про загибель Ярослава Москалика, назвав її непоправною втратою та сказав, що знав генерал-майора особисто.

"Не дивно, що одна з версій слідства про те, що сталося, — теракт. Такі люди, яким був Ярослав — кістка в горлі у ворогів", — написав російський посадовець.

Генерал Москалик загинув від вибуху: деталі

Про те, що під Москвою підірвали російського генерала Москалика, російські медіа повідомили 25 квітня. За інформацією журналістів, у дворі житлового будинку в місті Балашиха підірвався автомобіль. Внаслідок вибуху загинув нібито "випадковий перехожий", яким виявився генерал-майор. Те, що під час інциденту загинув саме Ярослав Москалик, підтвердили в Слідчому комітеті РФ.

РосЗМІ запідозрили наявність "українського сліду" у підриві генерала Москалика. За інформацією російських медіа, власником підірваного автомобіля був уродженець України Ігнат Кузін.

Нагадаємо, "РБК-Україна" з посиланням на джерела у Силах оборони 25 квітня також повідомляло про те, що в Росії підірвали провідного конструктора зброї для армії Євгена Ритікова.