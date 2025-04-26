Підірвали дистанційно: ФСБ РФ затримала "агента спецслужб України" за вибух в Балашисі

Російські спецслужби затримали "підозрюваного" в організації вибуху у місті Балашиха у Підмосков'ї, внаслідок чого загинув генерал Міністерства оборони Російської Федерації Ярослав Москалик. Затриманий — уродженець України, тому Кремль вбачає у підриві "дії українського агента".

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Про слідчі дії щодо вибуху у Балашисі 25 квітня росЗМІ Meduza написало у Telegram-каналі.

У дописі медіа наводиться заява ФСБ РФ. Спецслужби повідомили про затримання підозрюваного — Ігната Кузіна. При цьому затриманого називають "агентом українських спецслужб". Також наводяться результати "розслідування": начебто чоловік купив автомобіль, а потім заклав у нього вибухівку, щоб підірвати російського генерала. Також ФСБ запевняє, начебто "вибуховий пристрій був приведений у дію з території України" (відстань до Балашихи — майже 500 км).

Кузіна підозрюють у вчиненні злочину за двома статтями Кримінального кодексу РФ: ч. 2 ст. 205 (за вчинення теракту) та ч. 1 ст. 222.1 (незаконне володіння вибухівкою). Якщо чоловіка визнають винним, то можуть посадити у російську тюрму на термін до 20 років.

Тим часом у Telegram-каналі Astra додали деякі деталі з посиланням на прокремлівські медіа. Вказується, що чоловіка затримали в Туреччині, куди він начебто виїхав за тиждень до інциденту в Балашисі. Також натякають, що це сталось завдяки співпраці турецьких та російських спецслужб.

Вибух у Балашисі — що сталось з Москаликом

Зазначимо, зранку 25 квітня жителі підмосковного міста Балашиха почули гучний вибух та побачили стовп вогню над машиною, припаркованою біля однієї з багатоповерхівок. Росіяни скаржились, що повибивало вікна у найближчих квартирах та була загроза від уламків різного розміру, які розлітались в усі боки. Згодом Міноборони РФ повідомило, що внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант Генштабу ЗС РФ Ярослав Москалик.

У російських пабліках опублікували деякі версії щодо вибуху у Балашисі. З'ясувалось, що власником автомобіля є колишній житель Сум, який у 2015 році перебрався у Карачаєво-Черкеську республіку РФ. Чоловік не часто публікував у соцмережах фото, але на одному з них бачимо, що він був членом добровольчого пожежного товариства. Тим часом після спілкування з сусідами встановили, що автомобіль з'явився на подвір'ї будинку, в якому мешкав генерал, 16 квітня. Востаннє власника автомобіля бачили 19 квітня: він начебто жив у тому ж під'їзді, що й Москалик. Росіяни додали, що він начебто виїхав до Туреччини. На той момент ФСБ РФ не підтвердило цю інформацію.

Нагадуємо, 25 квітня Фокус зібрав реакції стривожених Z-блогерів РФ, які скаржились на загибель Москалика та сумували, що він більше не працюватиме в Міноборони.