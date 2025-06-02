Наступ з Білорусі: аналітик пояснив, як розпізнати справжню загрозу

Військовий аналітик Агіл Рустамзаде заявив, що новий наступ Росії на Київ із території Білорусі наразі неможливий, оскільки для цього бракує ударного угруповання та логістичної підготовки. Також він назвав ключові ознаки, за якими можна буде розпізнати реальну підготовку ворога до масштабної операції.

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Про це пише "Телеграф".

Рустамзаде наголосив, що варто згадати, скільки місяців до подій у 2022 році були помітні масштабні перекидання російських військ до Білорусі. Тоді ворог зібрав угруповання понад 200 тисяч бійців, але навіть за умови слабшої української армії це не дозволило їм захопити Київ. На його думку, без наявності потужного угруповання близько 300 тисяч військових у Білорусі провести масштабний наступ на столицю неможливо. Він підкреслив, що наразі на території Білорусі немає такого ударного угруповання, тож усі розмови про наступ поки що є необґрунтованими.

Він також припустив, що угруповання чисельністю 200–300 тисяч військових може з’явитися на кордоні Білорусі під прикриттям навчань "Захід-2025".

Аналітик пояснив, що формування такого угруповання не відбувається миттєво — для цього потрібні тижні чи навіть місяці, під час яких війська поступово переїжджають залізницею та автомобільним транспортом. До того часу розвідка України та Європи зможе визначити, чи йдеться про навчання, чи про реальну підготовку до війни. За його словами, різницю можна помітити за обсягами постачання боєприпасів: під час навчань не використовують тисячі снарядів щодня, а реальна війна вимагає десятків сотень вагонів боєприпасів, що дуже легко відстежити.

Що відбувається на кордоні з Білоруссю

Наприкінці квітня президент Зеленський попередив, що Росія може розпочати новий наступ із Білорусі цього літа, прикриваючись навчаннями. Він зазначив, що під цим приводом вже неодноразово починали атаки, а напрям потенційного удару поки невідомий — під загрозою можуть бути Україна та країни НАТО, зокрема Литва і Польща.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Фокусу заявив, що навчання "Захід-2025" у Білорусі можуть готувати до розширення бойових дій на півночі України та створення коридору до Калінінграду. Вторгнення залежить від позиції Китаю, а поки Росія зосереджена на Донеччині. Провокації можуть бути відволіканням, адже Кремль шукає швидких результатів через санкції та внутрішні проблеми.

А військовий аналітик Sky News Майкл Кларк вважає білоруську армію малоефективною. Хоча офіційно в ній налічується близько 50 тисяч військових, реально боєздатними можна вважати не більше 15 тисяч — і ті мають низький рівень підготовки та слабке оснащення. Через це Білорусь навряд чи зможе суттєво допомогти Росії у війні проти України — її роль, найімовірніше, обмежиться наданням території для маневрів або відволікаючих дій.

Нещодавно ЗМІ зафіксували в Білорусі радянський розвідувальний літак Іл-20 ВКС, який, ймовірно, здійснює спостереження за радіолокаційними системами ППО у західних регіонах України.

Водночас американський Інститут вивчення війни (ISW) нещодавно повідомляв, що масштаб спільних військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2025", запланованих на осінь цього року, суттєво скорочено. Такі зміни пов'язані з війною в Україні.

Нагадаємо, 28 травня держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що російський комплекс "Орешник" розмістять у Білорусі до кінця 2025 року і вже визначили для нього потрібні місця. Підготовка разом із Росією йде за планом.

Речник ДПСУ Андрій Демченко 29 травня сказав, що у Курській області накопичилася достатня кількість ворожих військовослужбовців і техніки для спроб наступу ЗС РФ вглиб України на Сумському напрямку. Також у вересні може зрости небезпека на кордоні з Білоруссю через її спільні військові навчання з Росією.