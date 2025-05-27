Російський розвідник Іл-20 із РФ "засвітився" в небі Білорусі: що він там робить

Літак радіоелектронної розвідки Іл-20 з радаром, як припускають, намагається розвідати, де розташовані стратегічні об'єкти в західних областях України. Цікаво, але Іл-20 — це раритет, взятий на озброєння ще в 1960-х.

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Про це повідомляє низка Telegram-каналів, зокрема моніторинговий канал "Білорусь головного мозку"

Зазначається, що Іл-20 Військово-космічних сил РФ у повітряному просторі Білорусі веде розвідку радіолокаційних станцій ППО в західних регіонах України.

"Цей літак виконує розвідку українських систем ППО в західній частині країни, яку неможливо виконати наземними засобами через радіогоризонт. Це може бути сигналом підготовки до наступного ракетного удару і пошуку цілей саме в цьому регіоні", — сказано в повідомленні.

Раніше ПКС РФ використовували більш сучасні літаки А-50 для розвідки, але після того як втратили в Білорусі один із таких літаків, більше ними не ризикують. І використовують раритет із 1960-х.

Що відомо про літак Іл-20

Іл-20 (за кодифікацією NATO: Coot — "Лисуха") — радянський військовий літак комплексної розвідки, створений на базі пасажирського літака Іл-18 1968 року. Обладнаний РЛС бокового огляду, фотоапаратурою, станціями радіотехнічної розвідки та радіоперехоплення.

Перехоплення російського Іл-20 над Балтійським морем

Один із таких літаків був збитий у 2018 році в Сирії. У 2023 році під час бунту і маршу на Москву ПВК "Вагнер", бойовики приватної військової кампанії збили ще один подібний розвідувальний літак. У 2024 році Іл-20 перехопили винищувачі НАТО, коли він вів розвідку над Балтійським морем.

Нагадаємо, раніше розвідка України розповіла, що в Білорусі немає ядерної зброї і тим паче "Орешника". Але є носії, передані Росією.

А президент України Володимир Зеленський попереджав у квітні, що новий наступ на Україну може початися з території Білорусі.