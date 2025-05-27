Российский разведчик Ил-20 из РФ "засветился" в небе Беларуси: что он там делает

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 с радаром, как предполагается, пытается разведать, где находятся стратегические объекты в западных областях Украины. Интересно, но Ил-20 — это раритет, взятый на вооружение еще в 1960-х.

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Об этом сообщает ряд Telegram-каналов, в том числе мониторинговый канал "Беларусь головного мозга"

Отмечается, что Ил-20 Военно-космических сил РФ в воздушном пространстве Беларуси ведет разведку радиолокационных станций ПВО в западных регионах Украины.

"Этот самолет выполняет разведку украинских систем ПВО в западной части страны, которую невозможно выполнить наземными средствами из-за радиогоризонта. Это может быть сигналом подготовки к следующему ракетному удару и поиска целей именно в этом регионе", — сказано в сообщении.

Ранее ВКС РФ использовали более современные самолеты А-50 для разведки, но после того как потеряли в Беларуси один из таких самолетов, больше ими не рискуют. И используют раритет из 1960-х.

Что известно о самолете Ил-20

Ил-20 (по кодификации NATO: Coot — "Лысуха") — советский военный самолет комплексной разведки, созданный на базе пассажирского самолета Ил-18 в 1968 году. Оборудован РЛС бокового обзора, фотоаппаратурой, станциями радиотехнической разведки и радиоперехвата.

Перехват российского Ил-20 над Балтийским морем

Один из таких самолетов был сбит в 2018 году в Сирии. В 2023 году во время бунта и марша на Москву ЧВК "Вагнер", боевики частной военной кампании сбили еще один подобный разведывательный самолет. В 2024 году Ил-20 перехватили истребители НАТО, когда он вел разведку над Балтийским морем.

Напомним, ранее разведка Украины рассказала, что в Беларуси нет ядерного оружия и тем более "Орешника". Но есть носители, переданные Россией.

А президент Украины Владимир Зеленский предупреждал в апреле, что новое наступление на Украину может начаться с территории Беларуси.