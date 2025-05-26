Носители есть: в разведке Украины рассказали, есть ли у Лукашенко "Орешник" и ядерное оружие

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко уверен, что несмотря на рассказы Александра Лукашенко, на территории Беларуси нет ядерного оружия и "Орешника", хотя место под него готовят.

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Об этом глава СВР Украины сообщил в интервью изданию "Укринформ".

На вопрос, получила ли Беларусь от России ядерное оружие, Олег Иващенко ответил, что носители есть, но не само ядерное оружие.

"Это правда. Есть самолеты, есть ОТКР "Искандер". Но самого ядерного оружия у Беларуси нет. Это факт", — уточнил разведчик.

По его словам, в Беларуси обустраивают места хранения, но ядерное оружие от России до сих пор не получили и маловероятно, что это произойдет.

"Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня — ничего такого нет, и маловероятно, что появится", — резюмировал Иващенко.

Ракета "Орешник" на параде в Москве Фото: Getty Images

Также он сообщил, что это Беларусь отдавала России свое вооружение, а не наоборот. Это произошло в начале полномасштабного вторжения, когда стало ясно, что быстрой победы ВС РФ в Украине не будет.

"Беларусь передала им все, что могла, со своих складов: боеприпасы, технику — Т-72, БМП-2, прицелы, бронежилеты, шлемы, станки. Теперь они наладили еще производство боеприпасов, которых не хватает России. Реактивные, ствольные — все, что нужно для войны. Белорусский ВПК стал приложением российского. Около 80% белорусских предприятий ВПК интегрированы в российский ВПК. Это фактически одна база", — сообщил Иващенко.

Также он уверен, что Беларусь не вступит в войну против Украины, хотя в окружении Александра Лукашенко были те, кто на этом настаивал.

В разведке сомневаются, что белорусская армия будет наступать на Украину Фото: intex-press.by

"Белорусская армия не способна на масштабные боевые действия. Все, что они держат у нашей границы — это около двух тысяч военнослужащих только для того, чтобы мы отвлекались. То есть, боевой состав небольшой, перед войной был не способен вести наступательные действия, и морально их военнослужащие к этому не готовы", — резюмировал глава Службы внешней разведки Украины.

Напомним, в декабре 2024 года Александр Лукашенко рассказывал, что "незаметно" завез десятки ядерных боеголовок на территорию Беларуси.

Также он сообщал, что во второй половине 2025 года в Беларуси появится российский "Орешник" и говорил, что поставил Путину условия для размещения и тот на все согласился.