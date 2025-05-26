Носії є: у розвідці України розповіли, чи має Лукашенко "Орешник" та ядерну зброю

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко впевнений, що попри розповіді Олександра Лукашенка, на території Білорусі немає ядерної зброї і "Орешника", хоча місце під нього готують.

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Про це голова СЗР України повідомив в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

На питання, чи отримала Білорусь від Росії ядерну зброю, Олег Іващенко відповів, що носії є, але не сама ядерна зброя.

"Це правда. Є літаки, є ОТКР "Іскандер". Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт", — уточнив розвідник.

За його словами, у Білорусі облаштовують місця зберігання, але ядерну зброю від Росії досі не отримали і малоймовірно, що це станеться.

"Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орешник". Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні — нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться", — резюмував Іващенко.

Ракета "Орешник" на параді в Москві Фото: Getty Images

Також він повідомив, що це Білорусь віддавала Росії своє озброєння, а не навпаки. Це сталось на початку повномасштабного вторгнення, коли стало ясно, що швидкої перемоги ЗС РФ в Україні не буде.

"Білорусь передала їм усе, що могла, зі своїх складів: боєприпаси, техніку — Т-72, БМП-2, приціли, бронежилети, шоломи, верстати. Тепер вони налагодили іще виробництво боєприпасів, яких не вистачає Росії. Реактивні, ствольні — все, що потрібно для війни. Білоруський ВПК став додатком російського. Близько 80% білоруських підприємств ВПК інтегровані у російський ВПК. Це фактично одна база", — повідомив Іващенко.

Також він впевнений, що Білорусь не вступить у війну проти України, хоча в оточенні Олександра Лукашенка були ті, хто на цьому наполягав.

У розвідці сумніваються, що білоруська армія буде наступати на Україну Фото: intex-press.by

"Білоруська армія не здатна на масштабні бойові дії. Усе, що вони тримають біля нашого кордону – це близько двох тисяч військовослужбовців лише для того, щоб ми відволікалися. Тобто, бойовий склад невеликий, перед війною був неспроможний вести наступальні дії, і морально їхні військовослужбовці до цього не готові", — резюмував голова Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, в грудні 2024 року Олександр Лукашенко розповідав, що "непомітно" завіз десятки ядерних боєголовок на територію Білорусі.

Також він повідомляв, що о другій половині 2025 року в Білорусі з'явиться російський "Орешник" та казав, що поставив Путіну умови задля розміщення і той на все погодився.