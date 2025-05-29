"Маємо бути готові": в ДПСУ розповіли про загрози на кордоні з Білоруссю (відео)

В Курській області накопичилася достатня кількість ворожих військовослужбовців і техніки для спроб наступу ЗС РФ вглиб України на Сумському напрямку. Також у вересні може зрости небезпека на кордоні з Білоруссю через її спільні військові навчання з Росією.

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Про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" вранці 29 травня.

Речник ДПСУ розповів про ситуація на кордоні з Білоруссю. На відео з 3:20.

"Ворог дійсно має велику кількість своїх сил і засобів, і по особовому складу, і по техніці, в межах Курської області. Накопичення почалося ще з того моменту, коли Росія намагалася витіснити сили оборони України, які вели свою операцію на Курщині", — розповів Демченко.

За його словами, ворог продовжує тримати свій особовий склад на цій ділянці фронту.

"Бачимо періодично певну зміну кількості ворожих військовослужбовців і техніки на цьому відтинку, але у ворога там достатньо сил для спроб атаки по території України", — зазначив речник ДПСУ.

У відповідь на питання щодо ситуації на кордоні з Білоруссю Демченко зауважив, що вона відрізняється від ситуації на кордоні з Росією, і небезпечних для України дій, зокрема створення ударних груп, станом на 29 травня на цьому напрямку не фіксувалося. Втім цей напрямок лишається загрозливим.

"Загроза почне зростати, коли почнеться активна фаза спільних навчань, які анонсували Білорусь і Росія, яка припадає на вересень. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", — резюмував представник ДПСУ.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

У січні 2025 року ЗМІ повідомляли, що Білорусь стягнула війська на кордон з Україною, а також активізувалися польоти винищувачів на білоруських аеродромах. Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко коментував ці повідомлення та зазначав, що загрози вторгнення регулярних військ Білорусі до України немає та Сили оборони повністю контролюють ситуацію на цьому напрямку.

Загроза наступу ЗС РФ на Сумському напрямку: що відомо

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров увечері 26 травня заявляв про захоплення чотирьох населених пунктів на Сумщині російськими військовими та боєзіткнення в районі ще шістьох.

Президент України Володимир Зеленський 27 травня розповів, що Росія накопичує 50 тисяч військових на Сумському напрямку, щоб реалізувати завдання президента РФ Володимира Путіна створити 10-кілометрову "буферну зону" на українській територій.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін 28 травня зазначав, що ЗС РФ на Сумщині та Харківщині не мають достатньо сил для захоплення цілих областей і обласних центрів, однак потрібно ставитися до загрози серйозно та готуватися до можливої активізації наступу ворога.