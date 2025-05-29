Загроза наступу на Суми: Зеленський скасував заходи в Німеччині не через дії РФ, — посольство

Наступ Російської Федерації на Суми не є причиною термінового повернення в Україну президента Володимира Зеленського. Водночас Зеленський дійсно мав захід, запланований на 29 травня, але скасував його, пояснили дипломати.

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Про наступ РФ та дії Зеленського посольство України в Німеччині написало у соцмережі X (Twitter).

Допис посольства з'явився у мережі о 0:30 29 травня (за Києвом, або о 23:30 за Берліном). Дипломати заявили, що Зеленський дійсно скасував участь у церемонії в Аахені, але причини його повернення — не можлива загроза Російської Федерації для Сум. Яка причина термінового повернення в України, не вказується.

"Повідомлення про те, що анонсовану участь президента України Володимира Зеленського у Церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені нібито скасували через неминучий наступ російських військ не відповідають істині", — ідеться у дописі.

Наступ РФ — заява посольства Німеччини про дії Зеленського Фото: Посольство України в Німеччині

Міжнародна премія імені Карла Великого — захід, на якому відзначають внесок лауреатів у об'єднання Європи. Премія вручається щорічно у міста Аахен у Німеччині. Розмір нагороди — 5 тис. євро. У 2023 році премію отримав Володимир Зеленський, а у 2025 році її вручають президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

На сторінці президента України не пояснюється причина скорочення візиту в Німеччину. На сторінках у соцмережах Зеленського також немає традиційного звернення, яке могло б з'явитись увечері 28 травня. Час останнього допису в Telegram — 21:12. Останній звіт Генштабу ЗСУ з'явився о 22:00 28 травня й у ньому розповіли про 32 штурми ЗС РФ у Курській області (традиційного ранкового звіту станом на 10 год не було).

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, в середині квітні співрозмовники агентства BBC у Генштабі ЗСУ розповіли про плани наступу РФ на Суми. Згідно з даними українського командування, російські війська рушать вперед та спробують оточити або напів оточити обласний центр. Мета противника — створити буферну зону у Харківській та Сумській областях, і щоб цього не допустити, на загрозливі ділянки перекидають сили з інших напрямків, ідеться у статті BBC.

У травні представник підрозділу Сил оборони "Сталевий кордон" Іван Шевцов у ефірі телемарафону повідомив про дії противника. З його слів, росіяни намагаються наступати малими пішими групами та активізували артилерійські та авіаудари по прикордонних населених пунктах. Шевцов підтвердив, що Сумський напрямок є "пріоритетним" для ЗС РФ.

Тим часом російське командування заявило про окупацію села Локня, а воєнкори — про закріплення у селі Юнаківка Сумської області. Військова адміністрація спершу спростувала інформацією, але потім визнала, що ворог дійсно окупував Журавку, Новеньке, Веселівку та Басівку.

Нагадуємо, 28 травня Фокус навів слова представника угруповання "Північ" РФ Ярослава Якимкіна, який пояснив, чи здатне 60-тисячне угрупування ЗС РФ наступати на Сумську область.