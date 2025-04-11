ЗС РФ планують оточення чи напівоточення Сум: в Генштабі розкрили наміри Кремля, — BBC

РФ готує наступ на Суми, щоб створити буферну зону. За словами джерела BBC в Генеральному штабі Збройних сил України, Росія хоче створити оточення чи напівоточення обласного центру, і для зриву планів ворога Сили оборони 18 березня почали обмежену операцію на стику Бєлгородської та Курської областей.

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Про плани росіян щодо наступу на Суми "BBC News Україна" пише 11 квітня з посиланням на анонімне джерело в керівництві Генштабу ЗСУ.

За даними журналістів, в останні тижні українське командування перекидає на Сумський і Харківський напрямок додаткові підрозділи для стримування окупантів, і наразі ведуться бої в районі сіл Басівка, Новеньке, Журавка та Веселівка на Сумщині.

Кордон Сумської та Курської областей за інформацією ISW станом на 10 квітня Фото: ISW

За інформацією анонімного джерела видання у Генштабі, мета Кремля — буферна зона в Сумській області, яка дозволить розвинути наступ на Суми.

"Одна з цілей – це створити оточення чи напівоточення Сум", — сказав інсайдер.

Для того, щоб не допустити ворожий наступ на Суми, ЗСУ утримують залишки плацдарму в районі сіл Олешня та Горналь в Курській області РФ і розпочали 18 березня наступальні дії на Бєлгородщину, де вдалося прорвати російську оборону та закріпитися в районі населених пунктів Демидівка та Попівка, пишуть журналісти.

Зазначимо, Суми від кордону Росії знаходяться на відстані 30 км.

Президент України Володимир Зеленський 8 квітня вперше офіційно підтвердив бої ЗСУ у Бєлгородській області.

"Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо — війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів", — зазначив тоді президент.

Під час пресконференції 9 квітня, за словами журналістів, Зеленський пояснив, що українська операція у Бєлгородській області дозволила розтягнути російські підрозділи за лінією фронту та не дати ворогу сформувати наступальний "кулак" для атаки на Сумському та Харківському напрямках.

Ситуація на кордоні з РФ у Сумській області станом на 10 квітня за даними ISW Фото: ISW

РФ готує наступ на Суми: деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський про наступ на Сумщину та Харківщину, який розпочали окупанти, сказав в опублікованому 9 квітня інтерв'ю. Він зазначив, що протягом останнього тижня кількість ворожих наступальних дій зросла майже вдвічі на всіх напрямках фронту.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко того ж дня уточнив, що про наступ на Суми і Харків на сьогодні мова не йде, а головком мав на увазі активізацію росіян у напрямку Сумської і Харківської областей, а не обласних центрів.

Експерти Інституту вивчення війни 10 квітня проаналізували, чи мають окупанти ресурси для наступу на Суми. За даними аналітиків, наразі Кремль не має достатньо сил для того, щоб створити оточення обласного центру та буферну зону на цій ділянці фронту.