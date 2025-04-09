Про наступ на Суми і Харків наразі не йдеться: в ЦПД пояснили заяву Сирського

Окупанти активізували наступ у Сумській та Харківській областях, проте такі дії не варто плутати з наступом РФ на Харків та Суми.

Related video

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко в своєму Telegram-каналі.

"Не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумської і Харківської областей, вже доволі давно", — пояснив керівник ЦПД.

Він підкреслив, що про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна — це "зовсім різні речі".

"Не варто точно перекручувати слова військових, потрібно вірно їх тлумачити", — додав військовий.

Таку заяву в ЦПД зробили після твердження головкома ЗСУ Олександра Сирського про те, що РФ вже розпочала фактичний наступ на Сумську та Харківську області — кількість боїв на всіх основних напрямках зросла.

Нагадаємо, що головком Олександр Сирський заявив, що про планування операції Сил оборони в Курській області було відомо лише чотирьом людям на самому початку, а за два тижні до її проведення — тільки командирам. Операція вимагала дуже ретельної підготовки, зокрема підготовки особового складу, адже для багатьох перехід державного кордону іншої країни став моральним бар'єром.

Також Сирський розповів, як ЗСУ знищили російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3. Літак лише приземлився після вильоту, коли його миттєво атакував український безпілотник.