Про наступ ЗСУ на Курську область знали лише 4 людини: Сирський розповів, як планувалась операція

Про планування операції Сил оборони в Курській області від початку знали лише 4 людини, а за 2 тижні до самої операції — лише командири. Вона потребувало дуже детальної, ретельної підготовки. Зокрема, підготовки особового складу, тому що перейти державний кордон іншої держави для багатьох стало моральним бар'єром.

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Про це в інтерв'ю LB.ua розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, напередодні Курського наступу він в буквальному сенсі об'їздив всі підрозділи і кожному розповів, для чого Україна має туди йти, оскільки командири питали, чи це законно.

"Якщо ви пам'ятаєте, влітку минулого року ситуація була настільки критична для нас — ворог розпочав наступальну операцію. Спочатку хотів наступати на Харків, але нам вдалося випередити його в діях. Ворог не очікував, що у нас є якісь резерви. Нам вдалося вивести сім бригад для ротації, і коли вже стало абсолютно зрозуміло, що ворог почне наступ на Харків, ми висунули усі наші резерви", — розповів Олександр Сирський.

За його словами, окупанти планували здійснити стратегічний наступ після завершення бойового злагодження 44-го армійського корпусу, чисельність якого коливалася в межах 140-160 тисяч. Вони планували наступати на двох напрямках — Харківському і Сумському.

Натомість Україна випередила РФ і висунула свої війська ще до того, як 44-й армійський корпус пройшов бойове злагодження. Ці дії стали неочікуваними для російського командування, і воно ухвалило рішення наступати тими силами, які в них були на той момент.

За українськими даними, росіян було десь 46 тисяч в районі Бєлгорода і 23-26 тисяч на Сумському напрямку.

"Далі ви знаєте — розпочалися дії, вони виявилися, в цілому, невдалими, тому що ворог зав'яз у Вовчанську. Вони просунулися на 9 кілометрів в районі Липців біля Харкова, але потім нам вдалося відкинути їх назад на 2 кілометри, і фактично після цього лінія стабілізувалась", — розповів головком.

Після цього противник перегрупувався, завершив підготовку 44 корпусу і фактично з середини червня почав наступати на Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Покровськ, Запоріжжя, на Куп’янському напрямку, на Лиманському.

"Ситуація була критична, і в цих умовах треба було зробити щось таке, щоб максимально послабити натиск ворога. І тоді, власне, народилася ідея провести свій контрнаступ там, де противник цього не очікує і де він найбільш слабкий", — розповів Олександр Сирський.

В цей момент українське командування помітило, що ЗС РФ перекинули свої сили з кордону із Сумщиною на Харківський напрямок, і таким чином оголили свій кордон.

Завдяки тому, що Україні вдалося доукомплектувати п’ять бригад, які замінили бригади ДШВ на Торецькому напрямку та в районі Часового Яру, вивести їх і підготувати "фактично з коліс", вони змогли почати наступ на Курщину 6 серпня.

"Головне, що нам вдалося все це зберегти в таємниці. Ніхто не знав. Спочатку чотири людини, потім, звичайно, знали командири вже безпосередньо за 2 тижні до наступальних дій. Але це потребувало дуже детальної, ретельної підготовки. Зокрема, підготовки особового складу, тому що перейти державний кордон, як виявилося, це теж для деяких був своєрідний такий моральний бар'єр", — сказав український генерал.

Він зауважив, що напередодні наступу буквально об'їздив всі підрозділи, роти, зустрівся з солдатами і кожному розповів, для чого Україна туди йде і чому саме тут, бо були навіть командири, які ставили питання, чи це законно.

Нагадаємо, що раніше Олександр Сирський розповів, що ЗСУ планували звільнити Бахмут і Соледар, але їм просто не вистачило сил.

Також Сирський заявив, що російська армія вже розпочала наступальні дії на Сумську та Харківську області, про що нещодавно попереджав президент Володимир Зеленський.