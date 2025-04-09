"Тільки приземлився": Сирський розповів, як ЗСУ знищили ракетоносій Ту-22М3 РФ

Сили оборони України вполювали ворожий бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3. Літак щойно приземлився після вильоту, як його одразу уразив український дрон.

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Про це в інтерв'ю LB.ua розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його уразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів", — розповів головком.

За його словами, Україна успішно атакує російські військові об'єкти вглибині території РФ. Через це росіяни стали вдвічі менше використовувати артилерійські снаряди вдвічі, оскільки в них через це поменшало.

"Нам вдалося знищити декілька місць зберігання і збирання "шахедів", що також вплинуло на загальну кількість їх застосувань. Ми завдали низки успішних ударів по аеродромах, і противник змушений був дислокувати, перемістити свою авіацію вглиб Росії. Якщо раніше вона була на відстані 100-150 км, тепер це 200-300 км — Енгельс, Шайковка", — говорить головнокомандувач ЗСУ.

Також він додав, що через українські атаки російський флот фактично зачинений у Новоросійську.

"Інколи він проривається, але для них це випробування, тому що вони знають, що постійно знаходяться під загрозою наших ударів. Система ППО— також один із напрямків ураження під час "діпстрайку", що значно знижує їхні потужності. Кожна така станція коштує десятки мільйонів доларів", — сказав Сирський.

Нагадаємо, що раніше Олександр Сирський розповів про планування Курської операції. Він заявив, що про неї знали лише 4 людини.

Також Сирський заявив, що російська армія вже розпочала наступальні дії на Сумську та Харківську області, про що нещодавно попереджав президент Володимир Зеленський.