"Только приземлился": Сырский рассказал, как ВСУ уничтожили ракетоноситель Ту-22М3 РФ

Силы обороны Украины поймали вражеский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Самолет только приземлился после вылета, как его сразу поразил украинский дрон.

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Об этом в интервью LB.ua рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился — и наш дрон его поразил. Стоимость — около 100 миллионов долларов", — рассказал главком.

По его словам, Украина успешно атакует российские военные объекты в глубине территории РФ. Из-за этого россияне стали вдвое меньше использовать артиллерийские снаряды вдвое, поскольку у них из-за этого стало меньше.

"Нам удалось уничтожить несколько мест хранения и сбора "шахедов", что также повлияло на общее количество их применений. Мы нанесли ряд успешных ударов по аэродромам, и противник вынужден был дислоцировать, переместить свою авиацию вглубь России. Если раньше она была на расстоянии 100-150 км, теперь это 200-300 км — Энгельс, Шайковка", — говорит главнокомандующий ВСУ.

Также он добавил, что из-за украинских атак российский флот фактически закрыт в Новороссийске.

"Иногда он прорывается, но для них это испытание, потому что они знают, что постоянно находятся под угрозой наших ударов. Система ПВО — также одно из направлений поражения во время "дипстрайка", что значительно снижает их мощности. Каждая такая станция стоит десятки миллионов долларов", — сказал Сырский.

Напомним, что ранее Александр Сырский рассказал о планировании Курской операции. Он заявил, что о ней знали только 4 человека.

Также Сырский заявил, что российская армия уже начала наступательные действия на Сумскую и Харьковскую области, о чем недавно предупреждал президент Владимир Зеленский.