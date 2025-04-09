О наступлении на Сумы и Харьков речь пока не идет: в ЦПД объяснили заявление Сырского

Оккупанты активизировали наступление в Сумской и Харьковской областях, однако такие действия не стоит путать с наступлением РФ на Харьков и Сумы.

Related video

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

"Не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом. Россияне действительно активизировались в направлении Сумской и Харьковской областей, уже довольно давно", — пояснил руководитель ЦПИ.

Он подчеркнул, что о наступлении на Сумы и Харьков сейчас говорить точно нельзя — это "совсем разные вещи".

"Не стоит точно перекручивать слова военных, нужно верно их толковать", — добавил военный.

Такое заявление в ЦПД сделали после утверждения главкома ВСУ Александра Сырского о том, что РФ уже начала фактическое наступление на Сумскую и Харьковскую области — количество боев на всех основных направлениях возросло.

Напомним, что главком Александр Сырский заявил, что о планировании операции Сил обороны в Курской области было известно лишь четырем людям в самом начале, а за две недели до ее проведения — только командирам. Операция требовала очень тщательной подготовки, в частности подготовки личного состава, ведь для многих переход государственной границы другой страны стал моральным барьером.

Также Сырский рассказал, как ВСУ уничтожили российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Самолет только приземлился после вылета, когда его мгновенно атаковал украинский беспилотник.