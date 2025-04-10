Наступ ЗС РФ на Сумщину: в ISW проаналізували, чи є на це в окупантів ресурси

Російські війська не мають достатнього потенціалу для масштабного наступу на Суми з боку кордону з РФ.

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Такий висновок зробили експерти Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні від 9 квітня.

У звіті зазначено, що російські підрозділи ведуть обмежене просування в прикордонних районах Сумської та Курської областей. Однак без серйозного підкріплення вони не здатні розгорнути повноцінну атаку на обласний центр.

"Російське угруповання в цьому регіоні наразі не має сил для масштабного наступу на Суми. Ймовірно, що подальші дії Кремля залежатимуть від прибуття додаткових підрозділів", — йдеться у звіті.

Така оцінка прозвучала на фоні заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, в якій він попередив, що ворог активізувався одразу на кількох напрямках — зокрема у Сумській та Харківській областях.

Наступ на Сумську і Харківську області: як рухаються ЗС РФ

ISW фіксує поступове просування росіян уздовж лінії Володимирівка–Журавка–Новеньке, що на північ і північний схід від Сум. У звіті зазначається, що російські сили з початку березня намагаються витіснити українські підрозділи з позицій у прикордонній частині Курської області.

"Можливо, російське командування прагне створити буферну зону вздовж держкордону в Сумській області. Це може бути підготовкою як до подальшого просування, так і до переговорної позиції щодо територіальних претензій", — припускають експерти.

Аналітики зазначають, що РФ піде на такий крок, аби в подальшому вимагати передачі частини територій, подібно до того, як уже заявляла про претензії на неокуповані райони Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

В ISW стверджують, що навіть без безпосереднього штурму обласного центру, російські війська можуть намагатися зайняти позиції в межах артилерійської досяжності міста — щоб посилити тиск, ускладнити життя цивільному населенню та створити передумови для евакуації.

Тим часом, за інформацією командира штурмової роти 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним "Червоний", росіяни активно перекидають сили з Курщини до Харківського напрямку. Саме Харківщина, за його словами, залишається для окупантів ключовим пріоритетом.

Попри складні погодні умови, армія РФ не припиняє спроб штурмів, однак усі атаки наразі вдало відбиваються українськими силами. Російська піхота несе значні втрати.

За його словами, окупанти посилили тактику штурмів і активно застосовують дрони-камікадзе FPV, зокрема для ударів по логістичних маршрутах ЗСУ.

Нагадаємо, головком Олександр Сирський підтвердив початок наступальних дій російських військ на Сумському та Харківському напрямках 9 квітня. Він зауважив, що таким способом противник реалізує свої плани, про які раніше попереджав президент України Володимир Зеленський.

Також Збройні сили Росії посилили свою активність на Харківському та Курському напрямках, зокрема в прикордонних районах Сумщини. Проте змін у ситуації на фронті не спостерігається. Таку заяву зробив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій, коментуючи інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, в якому йшлося про наступальні дії російських військ на Харківщині та Сумщині.