Наступление ВС РФ на Сумщину: в ISW проанализировали, есть ли на это у оккупантов ресурсы

Российские войска не имеют достаточного потенциала для масштабного наступления на Сумы со стороны границы с РФ.

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Такой вывод сделали эксперты Института изучения войны (ISW) в сводке от 9 апреля.

В отчете указано, что российские подразделения ведут ограниченное продвижение в приграничных районах Сумской и Курской областей. Однако без серьезного подкрепления они не способны развернуть полноценную атаку на областной центр.

"Российская группировка в этом регионе пока не имеет сил для масштабного наступления на Сумы. Вероятно, что дальнейшие действия Кремля будут зависеть от прибытия дополнительных подразделений", — говорится в отчете.

Такая оценка прозвучала на фоне заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, в котором он предупредил, что враг активизировался сразу на нескольких направлениях — в частности в Сумской и Харьковской областях.

Наступление на Сумскую и Харьковскую области: как движутся ВС РФ

ISW фиксирует постепенное продвижение россиян вдоль линии Владимировка-Журавка-Новенькое, что к северу и северо-востоку от Сум. В отчете отмечается, что российские силы с начала марта пытаются вытеснить украинские подразделения с позиций в приграничной части Курской области.

"Возможно, российское командование стремится создать буферную зону вдоль госграницы в Сумской области. Это может быть подготовкой как к дальнейшему продвижению, так и к переговорной позиции по территориальным претензиям", — предполагают эксперты.

Аналитики отмечают, что РФ пойдет на такой шаг, чтобы в дальнейшем требовать передачи части территорий, подобно тому, как уже заявляла о претензиях на неоккупированные районы Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

В ISW утверждают, что даже без непосредственного штурма областного центра, российские войска могут пытаться занять позиции в пределах артиллерийской досягаемости города — чтобы усилить давление, усложнить жизнь гражданскому населению и создать предпосылки для эвакуации.

Между тем, по информации командира штурмовой роты 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Красный", россияне активно перебрасывают силы с Курщины на Харьковское направление. Именно Харьковщина, по его словам, остается для оккупантов ключевым приоритетом.

Несмотря на сложные погодные условия, армия РФ не прекращает попыток штурмов, однако все атаки пока удачно отражаются украинскими силами. Российская пехота несет значительные потери.

По его словам, оккупанты усилили тактику штурмов и активно применяют дроны-камикадзе FPV, в частности для ударов по логистическим маршрутам ВСУ.

Напомним, главком Александр Сырский подтвердил начало наступательных действий российских войск на Сумском и Харьковском направлениях 9 апреля. Он отметил, что таким способом противник реализует свои планы, о которых ранее предупреждал президент Украины Владимир Зеленский.

Также Вооруженные силы России усилили свою активность на Харьковском и Курском направлениях, в частности в приграничных районах Сумщины. Однако изменений в ситуации на фронте не наблюдается. Такое заявление сделал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий, комментируя интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в котором говорилось о наступательных действиях российских войск на Харьковщине и Сумщине.