Активізувались по всьому фронту: в Генштабі прокоментували заяву Сирського про наступ ЗС РФ

Збройні сили Російської Федерації активізувались на Харківському і Курському напрямку, зокрема в прикордонні Сумщини. Однак про принципові зміни на фронті не йдеться.

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Таким чином речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій відреагував на новини, пов'язані з інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо наступу ЗС РФ на Харківщину та Сумщину. Він додав, що про інтенсивні бойові дії на фронті щодня й щовечора говорять і Генштаб, і президент країни.

"Прибираємо пересмикування, виправляємо акценти — і в інтерв’ю генерала Сирського бачимо констатацію: "Кардинально ситуація НЕ ЗМІНИЛАСЯ… Майже тиждень (до інтерв’ю, яке відбувалося минулого тижня) ми спостерігаємо збільшення майже удвічі кількості наступальних дій противника НА ВСІХ основних напрямках", — зазначив спікер.

Дмитро Лиховій наголосив, що активізація ворога — це фактично частина наступальних дій, які ЗС РФ почали ще у травні 2024 року. При цьому ситуація залишається стабільною: ЗСУ здійснюють оборону та мають успіх.

За словами речника, такі дії окупантів не є чимось новим для України. Тому активізація противника на півночі Сумщини та Харківщини – це лише констатація факту.

Наступ ЗС РФ на Харківську та Сумську області

Нагадаємо, Олександр Сирський в інтерв'ю для Lb.ua. заявив, що російська армія розпочала наступальні дії на Сумську та Харківську області. Він зазначив, що протягом останнього тижня спостерігається суттєве збільшення кількості наступів з боку росіян на всіх ключових напрямках фронту.

У зв'язку з цим Фокус зібрав інформацію про те, як розвивалися події і яка ситуація склалася на лінії бойового зіткнення на Сумському напрямку. Наразі українські бійці утримують позиції на всіх ділянках кордону.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що окупанти активізували наступ у Сумській та Харківській областях. Він зазначив, що такі дії не варто плутати з наступом РФ на Харків та Суми.