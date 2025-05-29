Угроза наступления на Сумы: Зеленский отменил мероприятия в Германии не из-за действий РФ, — посольство

Наступление Российской Федерации на Сумы не является причиной срочного возвращения в Украину президента Владимира Зеленского. При этом Зеленский действительно имел мероприятие, запланированное на 29 мая, но отменил его, пояснили дипломаты.

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О наступлении РФ и действиях Зеленского посольство Украины в Германии написало в соцсети X (Twitter).

Сообщение посольства появилось в сети в 0:30 29 мая (по Киеву, или в 23:30 по Берлину). Дипломаты заявили, что Зеленский действительно отменил участие в церемонии в Аахене, но причины его возвращения — не возможная угроза Российской Федерации для Сум. Какова причина срочного возвращения в Украину, не указывается.

"Сообщения о том, что анонсированное участие президента Украины Владимира Зеленского в Церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене якобы отменили из-за неизбежного наступления российских войск не соответствуют истине", — говорится в сообщении.

Наступление РФ — заявление посольства Германии о действиях Зеленского Фото: Посольство України у Німеччині

Международная премия имени Карла Великого — мероприятие, на котором отмечают вклад лауреатов в объединение Европы. Премия вручается ежегодно в городе Аахен в Германии. Размер награды — 5 тыс. евро. В 2023 году премию получил Владимир Зеленский, а в 2025 году ее вручают президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

На странице президента Украины не объясняется причина сокращения визита в Германию. На страницах в соцсетях Зеленского также нет традиционного обращения, которое могло бы появиться вечером 28 мая. Время последнего сообщения в Telegram — 21:12. Последний отчет Генштаба ВСУ появился в 22:00 28 мая и в нем рассказали о 32 штурмах ВС РФ в Курской области (традиционного утреннего отчета по состоянию на 10 ч. не было).

Наступление РФ — детали

Отметим, в середине апреле собеседники агентства BBC в Генштабе ВСУ рассказали о планах наступления РФ на Сумы. Согласно данным украинского командования, российские войска двинутся вперед и попытаются окружить или полуокружить областной центр. Цель противника — создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях, и чтобы этого не допустить, на угрожающие участки перебрасываются силы с других направлений, говорится в статье BBC.

В мае представитель подразделения Сил обороны "Стальной рубеж" Иван Шевцов в эфире телемарафона сообщил о действиях противника. По его словам, россияне пытаются наступать малыми пешими группами и активизировали артиллерийские и авиаудары по приграничным населенным пунктам. Шевцов подтвердил, что Сумское направление является "приоритетным" для ВС РФ.

Между тем российское командование заявило об оккупации села Локня, а военкоры — о закреплении в селе Юнаковка Сумской области. Военная администрация сначала опровергла информацию, но потом признала, что враг действительно и оккупировал Журавку, Новенькое, Веселовку и Басовку.

Напоминаем, 28 мая Фокус привел слова представителя группировки "Север" РФ Ярослава Якимкина, который объяснил, способна ли 60-тысячная группировка ВС РФ наступать на Сумскую область.