Заходят пешими группами: ВС РФ пытаются пересечь границу в Сумской области (видео)

Украинские военные сообщают об активизации наступления РФ на Сумском направлении. Оккупанты предпринимают попытки зайти на территорию Сумской области пешими группами по 8-10 человек.

Related video

Об этом рассказал начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" в составе Государственной пограничной службы Украины полковник Иван Шевцов в эфире телемарафона "Единые новости".

Отряд находится в составе своей бригады в Сумской области, на государственной границе с РФ. По словам Ивана Шевцова, ситуация на Сумщине и Курщине остается напряженной.

"Враг продолжает активизироваться. И по недавним обращениям РФ, мы понимаем, что Сумщина на сегодня является одним из приоритетных направлений, ведь враг будет пытаться до следующих переговоров захватить именно определенную территорию Сумской области", — рассказал полковник.

По его словам, количество обстрелов увеличивается, и от этого страдают приграничные населенные пункты. Из близких к границе сел и поселков продолжается эвакуация людей.

Военный добавил, что тактика врага постоянно меняется. Если в прошлом году россияне активнее использовали тяжелую технику, то в 2025-м на Сумском участке фронта начали передвигаться малыми группами на мотоциклах, квадроциклах и багах.

"Что касается попыток врага перейти участок государственной границы, именно на Сумском направлении в основном это пешие группы. Группами по 8-10 военнослужащих они пытаются пройти в пешем порядке. Местность на Сумщине преимущественно лесистая, и это не позволяет использование техники", — пояснил начальник пресс-службы отряда.

Ситуация на границе Сумщины и Курщины по состоянию на 20 мая по данным DeepState Фото: скриншот

Наступление РФ: ситуация на границе в Сумской области

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров 19 мая объявил эвакуацию из более 200 населенных пунктов из-за усиления обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью.

Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев во время встречи глав муниципалитетов с президентом РФ 21 мая призвал Владимира Путина захватить новые регионы Украины в частности Сумскую область и областной центр — Сумы, чтобы россияне на Курщине не жили "как на полуострове".

Военный аналитик Иван Ступак 21 мая рассказал, где ВС РФ пытаются прорвать фронт. По его словам, наиболее угрожающей является ситуация в Сумской области на границе с Курской, а также в Донецкой области у границы с Днепропетровщиной. Относительно Сумского направления аналитик утверждал, что враг уже постепенно заходит на украинскую территорию.