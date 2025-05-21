"Хотя бы Сумы – наши": Путина призвали захватить новые регионы Украины (видео)

Президента России Владимира Путина призвали захватить украинский город Сумы, так как жители Курской области не могут "жить как на полуострове".

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Такое желание озвучил глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев на встрече глав муниципалитетов с президентом РФ.

"Сумы должны быть наши. Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. С вами, как с главнокомандующим, мы победим", — сказал чиновник.

Путин не был против такой идеи и отреагировал такой шуткой: Поэтому Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали [врио губернатора Курской области]. Он тоже так хочет — все побольше".

В ответ на слова Золотарева о том, что Хинштейн "очень пробивной", Путин сказал: "Одно могу точно сказать — деньги выбивает".

Стоит отметить, что российские войска уже ведут бои в Сумской области. Военные эксперты признают, что именно там сложилась самая угрожающая ситуация.

Кроме этого, известно об ударе "Искандером" по тренировочному лагерю ВСУ возле Шостки. Волонтер Сергей Стерненко утверждал, что там было скопление личного состава, официально подтверждена гибель шестерых военных.

Напомним, более 60% населения вывезли из 202 населенных пунктов Сумской области. В зонах наибольшего риска сейчас живут более 4 тысяч человек.

Из Днепропетровской области также принудительно эвакуируют жителей прифронтовых территорий. Причина — постоянные авиабомбардировки ВС РФ.