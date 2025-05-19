Обстрелы Сумской области усиливаются: эвакуацию объявили из более 200 населенных пунктов

В Сумской области ухудшается ситуация с безопасностью: к утру 19 мая россияне совершили 135 обстрелов. Более 60% населения вывезли из 202 населенных пунктов.

Related video

Такие данные озвучил начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

Речь идет о селах, расположенных возле границы с Россией. По состоянию на 19 мая в общинах наибольшего риска остаются жить более 4 тысяч человек.

Из Белопольской и Ворожбянской общин, где 5 мая усилили эвакуацию из-за постоянных обстрелов, за сутки выехали 65 человек.

В Белопольской общине остается чуть более 3000 жителей, а в Ворожбянской — 835. Из Новой Слободы обязательная эвакуация началась 13 мая, оттуда выехали 75 человек, из них двое детей. Еще в селе остаются 274 жителя, из которых 24 ребенка.

О планах расширения зон эвакуации в Сумской области из-за ситуации с безопасностью говорили еще 12 мая. Всего эвакуации подлежит население 18 территориальных общин.

На некоторых направлениях фронта на границе Сумской области и РФ ведутся активные боевые действия. По заявлению Григорова, Силы обороны Украины крепко держат позиции.

К утру 19 мая ВС РФ совершили 135 обстрелов по 24 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. Больше обстрелов ОВА зафиксировала в Сумском, Шосткинском и Конотопском районах.

Напомним, в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации гражданских. Глава ОВА Вадим Филашкин сообщал об эвакуации 79 детей из восьми населенных пунктов Дружковской общины.

Власти Днепропетровской области также объявили принудительную эвакуацию жителей прифронтовых районов. Решение приняли из-за частых атак ВС РФ КАБами и дронами.